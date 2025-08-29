Llega a su fin la mejor actuación de Raducanu desde que ganó el US Open 2021 y pierde con Rybakina

La mejor actuación de Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos desde su sorprendente título en 2021 terminó en la tercera ronda con una derrota al caer el viernes por 6-1, 6-2 ante la campeona de Wimbledon 2022, Elena Rybakina, en solo 62 minutos.

Rybakina alcanzó la segunda semana en Flushing Meadows por primera vez. Este es el único torneo de Grand Slam en donde la kazaja, novena cabeza de serie, no ha llegado al menos a los cuartos de final.

“Es cierto: por alguna razón, el Abierto de Estados Unidos no fue realmente exitoso para mí”, admitió Rybankna. "Espero que este año eso cambie".

Fue dominante contra Raducanu y que hasta este año no había ganado un partido en Nueva York desde que hace cuatro años se convirtió en la primera tenista o clasificada en ganar un major

Rybakina disparó servicios de hasta 118 mph, no enfrentó ningún punto de quiebre y acumuló una ventaja de 23-8 en tiros ganadores en el Estadio Louis Armstrong.

Después de muchos problemas con lesiones, Raducanu ha estado disfrutando de una temporada más fuerte, incluyendo un récord personal de 26 victorias a nivel de gira. Había perdido un total de solo seis juegos en sus dos primeros partidos del Abierto de Estados Unidos esta semana.

