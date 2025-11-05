Dembélé se lesiona en la derrota del PSG ante el Bayern Munich en la 'Champions'

Ousmane Dembélé salió lesionado a mitad del primer tiempo del partido del martes, una derrota por 2-1 del Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones.

Momentos después de que se le anuló un gol por fuera de juego tras una revisión del video, el ganador del Balón de Oro fue reemplazado por Kang-in Lee a los 25 minutos.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, confirmó que Dembélé estaba lesionado, pero no proporcionó detalles específicos.

“No sé qué es todavía, no creo que esté relacionado de ninguna manera con la última lesión, pero es una nueva lesión", afirmó. “Debemos estar muy atentos. No es fácil cuando juegas muchos partidos”.

Dembélé regresó recientemente tras una dolencia en el isquiotibial derecho, sufrida en septiembre, mientras jugaba por la selección de Francia.

Pensó que había marcado a los 22 cuando se agachó para rematar con el pecho un centro rasante del español Fabián Ruiz desde la izquierda, pero el árbitro Maurizio Mariani anuló el gol inmediatamente.

El colombiano Luis Díaz anotó dos veces por el Bayern. Sin embargo, fue expulsado momentos antes del descanso por una falta imprudente sobre Achraf Hakimi, quien salió lesionado.

El centrocampista João Neves anotó por el PSG a los 74.

Luis Enrique aseguró en la víspera del partido que Dembélé estaba en condiciones de jugar.

“Nunca corro riesgos con ningún jugador", dijo el lunes Luis Enrique. "Pero Ousmane está en forma, ha hecho todas las sesiones de entrenamiento en las últimas dos semanas y ha participado en los últimos dos partidos."

Sin embargo, después de la victoria obtenida en casa por el PSG el sábado contra Niza, las cámaras de televisión captaron a Dembélé agarrándose la parte posterior de su pierna derecha y diciéndole a un compañero "me duele el isquiotibial, realmente duele" cuando los jugadores celebraban frente a los aficionados.

El PSG también estuvo sin el delantero Désiré Doué por una lesión en el muslo derecho.

