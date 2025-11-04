'Fue como Lionel Messi': Van de Ven recorre 90 metros para un golazo en la 'Champions'

Con una carrera zigzagueante de 90 metros, coronada por un remate certero, Micky van de Ven marcó quizás el gol de la temporada en la Liga de Campeones.

El defensor del Tottenham recogió el balón en el borde de su propia área y emprendió una deslumbrante carrera que lo llevó a eludir a dos jugadores del Copenhague, antes de rodear a un tercero cerca de la línea de medio campo.

Avanzó hacia el área rival y definió con un zurdazo combado a primer palo.

La maravillosa jugada individual a los 64 minutos puso el marcador 3-0 a favor del Tottenham y representó el sexto gol de Van de Ven en lo que va de temporada.

No está mal para un defensa central.

"Para ser sincero, vi un pequeño espacio frente a mí y pensé, 'bueno, empiezo a conducir ahora y veo si me alcanzan'", dijo el internacional holandés. "Vi el espacio cada vez más y más, y sentí que ya estaba sucediendo algo y fui por el gol.

"Simplemente sentí que podía seguir y seguir. Y lo hice".

El entrenador del Tottenham, Thomas Frank, fue pródigo en sus elogios.

"Definitivamente, ése podría ser el gol de la temporada", afirmó Frank. "Fue como si Lionel Messi se hubiera transformado en un defensa central".

El Tottenham terminó arrollando 4-0.

_____

