Marineros ejercen opción del cerrador mexicano Andrés Muñoz para el 2026

AP Noticias
Martes, 04 de noviembre de 2025 18:15 EST
MARINEROS-MUÑOZ
MARINEROS-MUÑOZ (AP)

Los Marineros de Seattle ejercieron su opción del club de 6 millones de dólares para 2026 sobre el cerrador mexicano Andrés Muñoz, anunció el martes el gerente general Justin Hollander.

Muñoz, de 26 años, compiló un marca de 3-3 con una efectividad de 1.73 y un tope personal de 38 salvamentos, la tercera mayor cantidad en las Grandes Ligas. No permitió carreras en siete innings de la postemporada para dos salvamentos.

El derecho frmó un contrato de 7,5 millones por cuatro años antes de la temporada 2022 que incluía tres opciones de club. El salario para 2027 es de 8 millones y para 2028 es de 10 millones.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

