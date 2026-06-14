Del novato de pelo largo en 2006 a la gloria en Qatar. Un repaso de Messi antes de su 6to Mundial

Del debut con cabellera larga a los 18 años, la sequía de goles en Sudáfrica 2010, el trofeo que le arrebató Alemania en 2014, el penal fallado en Rusia 2018 y la reivindicación en Qatar 2022.

A lo largo de una brillante carrera de casi dos décadas, Lionel Messi lo ganó todo a nivel clubes, pero la Copa del Mundo se había convertido en una piedra en su botín zurdo. Hasta su quinta participación mundialista, cuando el capitán de la Albiceleste zanjó la única cuenta pendiente que le quedaba con el fútbol.

A punto de cumplir los 39 años, el futbolista con más presencias mundialistas (26) se prepara para disputar su sexto Mundial, en un último tango en el que buscará el bicampeonato para su país.

A continuación, un repaso de sus cinco mundiales.

Alemania 2006, un suplente prometedor

Messi recién había debutado en el Barcelona y tras una estelar actuación con Argentina en la conquista del torneo juvenil Sub20 en Holanda, la Pulga se metió en el plantel mundialista de 2006.

En un equipo con jugadores consagrados como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Hernán Crespo y Carlos Tevez, Messi saltó desde la banca y debutó con un gol en la paliza 6-0 ante Serbia y Montenegro en el segundo partido de la fase de grupos.

En una decisión que todavía se le reprocha, el entonces entrenador José Pekerman prescindió del novato en la eliminación por penales ante Alemania en los cuartos de final. Messi se quedó sentado en el césped, con la cabeza gacha.

Sudáfrica 2010, la fallida sociedad con Maradona

Con la leyenda Diego Maradona como técnico, Messi llegó a tierras africanas como titular indiscutido. Pero la experiencia resultó un fracaso. El Diez no anotó goles y se despidió otra vez ante Alemania, apelado 4-0 en cuartos de final.

Brasil 2014, subcampeón

Con el brazalete de capitán por primera vez, Messi protagonizó una brillante primera ronda con cuatro goles, el más recordado un zurdazo desde fuera del área para la victoria agónica ante Irán en tiempo de descuento. El fallido mano a mano ante el arquero alemán Manuel Neuer quedó como un estigma de la dolorosa derrota ante Alemania en la final.

Rusia 2018, otra decepción

Un Mundial para el olvido, que empezó mal y terminó peor. Messi falló un penal en el debut ante Islandia y probablemente haya jugado su peor partido en esta competencia en la derrota 3-0 ante Croacia. El capitán contribuyó con un gol en la victoria 2-1 ante Nigeria para la sufrida clasificación a octavos de final, instancia en la que la eventual campeona Francia despachó 4-3 a los sudamericanos.

Qatar 2022, la redención

A los 35 años, el Mundial en la nación árabe se presentaba como la última bala en su carrera.

Emergió un Messi “maradoniano” por carácter e influencia decisiva en los siete partidos que jugó completos. Anotó siete goles, dos de ellos en una final épica ante Francia.

“Ya está”, repitió mirando a su familia que lo alentó desde las tribunas del estadio Lusail, luego que Gonzalo Montiel anotara el penal decisivo para que Argentina levantara el tercer trofeo de su historia.

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