Trudeau no asistió a debut de Canadá porque Katy Perry participó en la ceremonia del partido de EEUU

El ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau asistió el viernes al partido inaugural de la Copa del Mundo de Estados Unidos contra Paraguay en Inglewood, California, y no al encuentro de su propio país contra Bosnia y Herzegovina en Toronto.

Trudeau explicó que tomó la decisión porque su novia, la cantante Katy Perry, fue parte del espectáculo previo al partido en el SoFi Stadium.

“A veces, las obligaciones de ser un novio que apoya a su pareja son más fuertes. Pero ya saben con quién estoy para que se lleve la Copa”, escribió Trudeau el sábado en la red social X.

Trudeau fue primer ministro de Canadá de 2015 a 2025.

Canadá, Estados Unidos y México son los tres anfitriones de la Copa del Mundo de este año. Canadá empató 1-1 en el partido que comenzó a las 3 de la tarde, mientras que Estados Unidos goleó a Paraguay en un duelo que inició seis horas después.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa