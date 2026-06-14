Donald Trump celebrará su cumpleaños con pelea de UFC en el jardín de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump cumple 80 años el domingo y tiene previsto celebrarlo con uno de los espectáculos más surrealistas tanto en el deporte como en la capital de los Estados Unidos: una pelea en jaula en el césped de la Casa Blanca.

La Casa Blanca —conocida desde hace mucho como la casa del pueblo y símbolo de la democracia estadounidense— abrió su patio trasero la noche del domingo para montar una cartelera de la UFC en el Jardín Sur, con el telón de fondo de una guerra de tres meses con Irán que ha sido ampliamente impopular entre los estadounidenses y ha sacudido los mercados mundiales de petróleo, y disparando la inflación al nivel más alto desde abril de 2023.

Más de 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo se han invertido en construir la arena, según un documento presentado ante un tribunal por el Servicio de Parques Nacionales, que supervisa el Jardín Sur.

La UFC presentará siete peleas, todas con combatientes masculinos, bajo el lema Freedom 250 para celebrar el 80º cumpleaños de Trump y el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

La cartelera, encabezada por dos peleas por el título en Paramount+, está programada para comenzar a las 8 de la tarde, hora del Este.

Es el punto culminante de la relación entre el director ejecutivo de la UFC, Dana White, y Trump, que ha generado dividendos personales, políticos y financieros para ambas partes en un vínculo que se remonta a 25 años. La primera cartelera de White como presidente de la UFC se realizó en 2001 en un evento celebrado en el Trump Taj Mahal en Atlantic City.

Trump ha asistido a cuatro carteleras de la UFC como presidente en funciones, caminando hacia la jaula entre música rock y cánticos patrióticos de los aficionados, muy parecido a los propios peleadores. White presentó a Trump en dos Convenciones Nacionales Republicanas. White también asistió a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril, que se interrumpió antes de tiempo por un tiroteo.

En una cartelera que los aficionados en internet han criticado por poco emocionante, Alex Pereira, de Brasil, se enfrentará a Ciryl Gane, de Francia, por el título interino de peso pesado de la UFC. Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se mide al campeón interino Justin Gaethje, uno de apenas dos estadounidenses que actualmente poseen siquiera una parte de los 11 cinturones de campeón de la UFC.

Hay otras cinco peleas en la cartelera principal, que incluyen a los exaspirantes al título Michael Chandler y Derrick Lewis, y al excampeón de 135 libras Sean O’Malley.

White afirmó que el espectáculo seguirá adelante llueva o truene. Fuertes tormentas eléctricas y abundantes relámpagos interrumpieron el evento promocional del viernes en el Monumento a Lincoln, y el pronóstico para la noche del domingo también luce amenazante.

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