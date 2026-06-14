Shelton vence a Fritz en la final de Stuttgart y logra su primer título en césped

Ben Shelton derrotó al campeón defensor Taylor Fritz por 6-4, 2-6, 6-4 en una final entre estadounidenses para ganar el domingo el Abierto de Stuttgart.

Shelton, de 23 años, salvó nueve de los 11 puntos de quiebre que enfrentó para conquistar su primer título sobre césped. También salvó dos puntos de partido en su victoria de semifinales ante Jiri Lehecka.

Este es el sexto título que ha ganado Shelton, quinto del ranking, en su carrera y el tercero de la temporada, tras sus triunfos en Múnich y Dallas en abril y febrero, respectivamente. Shelton también derrotó a Fritz en la final de Dallas.

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