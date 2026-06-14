Los Knicks acertaron al contratar a Mike Brown, quien ya sido parte de 5 campeonatos de la NBA

Mike Brown no parecía ser la primera opción de los Knicks de Nueva York para asumir como entrenador la primavera pasada cuando el equipo despidió a Tom Thibodeau. El equipo buscó a al menos media docena de otros candidatos que ocupaban diversos cargos en la NBA.

Al final, quedó claro que era la elección correcta.

Brown ahora ha sido campeón de la NBA en cinco ocasiones: cuatro de esos anillos los ganó como asistente, y el quinto llegó como entrenador principal de los Knicks. Se une únicamente a Red Holzman en la lista de quienes ganaron títulos como entrenador de los Knicks y, apropiadamente, lo logró el 13 de junio.

En el Madison Square Garden hay una pancarta que dice “Holzman 613” para conmemorar su total de victorias con la franquicia. Brown ganó este título el 13/6.

“Soy bastante bueno intentando controlar lo que puedo controlar. No tenía ningún control sobre quién más estaba entrevistándose, a quién se le negó el permiso. No tenía ningún control sobre eso”, expresó Brown. “Yo simplemente hice lo mejor que pude en el proceso de entrevista. Seguí con lo mío y esperé hasta que o bien avanzara o terminara. ... Me lo tomé con bastante calma a medida que pasaba el tiempo. Simplemente dejé que se desarrollara como se desarrolló”.

Brown habla con cariño de sus días con Gregg Popovich en San Antonio, un lugar que su familia todavía llama hogar, y el sitio donde los Knicks capturaron este título tras imponerse a los Spurs en cinco partidos. También elogia con entusiasmo sus años entrenando con Steve Kerr en Golden State.

Brown fue asistente en el equipo campeón de los Spurs en 2003, y luego estuvo con los Warriors en otras tres campañas de campeonato. Fue el entrenador del año de la NBA con Cleveland en 2009; los Cavaliers terminaron despidiéndolo. Volvió a ser el entrenador del año de la NBA con Sacramento en 2023; los Kings también terminaron despidiéndolo.

Pero en Nueva York, ahora será una leyenda de por vida.

“Mike fue invaluable en esta campaña. Entiende lo que significa ser campeón. Entiende cómo construir un equipo, cómo construir hábitos que te ponen en esta posición”, expresó Josh Hart, alero de los Knicks. “Estamos muy agradecidos, muy agradecidos de tenerlo al mando. Nos mantuvo equilibrados tantas veces. Ha sacado lo mejor de nosotros, primero como personas. Estoy muy feliz por él. Él es la razón por la que estamos aquí. Él es la razón por la que estamos aquí, y le tenemos cariño”.

Brown mantuvo un ambiente ligero durante todo el empuje de postemporada, no se inmutó cuando los Knicks estaban abajo 2-1 en la primera ronda ante Atlanta tras un par de derrotas por un punto, y siempre pareció ser la calma en el ojo del huracán. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre que Brown no era el entrenador adecuado para el puesto cuando los Knicks iban detrás de los Hawks.

A partir de ahí, Nueva York tuvo marca de 15-1. Y la espera de 53 años entre títulos ya terminó.

“Estoy tan cansado. O sea, estoy agotado. Ya sabes, esto es más difícil de lo que crees”, indicó el entrenador.

Tal vez sí, pero él hace que parezca fácil.

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