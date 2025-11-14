DeGrom y Acuña, los regresos del año; Díaz y Chapman, los mejores relevistas

El venezolano Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta fue elegido como el Regreso del Año en la Liga Nacional, mientras que el lanzador Jacob deGrom de los Rangers de Texas recibió el honor en la Nacional.

También el jueves, el boricua Edwin Díaz de los Mets de Nueva York fue seleccionado como el ganador del Premio Trevor Hoffman al Relevista del Año en la Liga Nacional. El cubano Aroldis Chapman de los Medias Rojas de Boston obtuvo el galardón Mariano Rivera en la Americana.

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles ganó el Premio Edgar Martínez al Bateador Designado Sobresaliente por quinto año consecutivo, igualando el récord que estableció David Ortiz de 2003 a 2007. Ohtani y Aaron Judge de los Yankees de Nueva York conquistaron su tercer Premio Hank Aaron como los jugadores ofensivos más destacados.

El gerente general de Milwaukee, Matt Arnold, se convirtió en el primero en hilar premios como el Ejecutivo del Año en las mayores.

Acuña, de 27 años, se rompió el ligamento cruzado anterior izquierdo el 26 de mayo de 2024 y regresó a los Bravos el pasado 23 de mayo, formando parte de su quinto equipo en el Juego de Estrellas. Bateó para .290 con 21 jonrones, 42 carreras impulsadas y nueve bases robadas.

DeGrom, derecho de 37 años, se sometió a una cirugía Tommy John en junio de 2023, hizo tres aperturas cerca del final de la temporada de 2024 y tuvo un récord de 12-8 con una efectividad de 2.97 y 185 ponches en 172 entradas y dos tercios este año. Obtuvo así su quinta selección al Juego de Estrellas.

También recibieron votos en la Liga Americana el lanzador Trevor Rogers, de Baltimore; el jardinero George Springer y el campocorto Bo Bichette, de Toronto; el campocorto Trevor Story y el derecho Lucas Giolito, de Boston, así como el jardinero Trent Grizham, de los Yankees de Nueva York.

Otros que recibieron votos en la Liga Nacional incluyeron a Robbie Ray, de San Francisco; el venezolano Jesús Luzardo, de Filadelfia; Clayton Kershaw, de los Dodgers de Los Ángeles (todos ellos zurdos), así como al derecho Brandon Woodruff, de Milwaukee, y al receptor Carson Kelly, de los Cachorros de Chicago.

Díaz también obtuvo el premio al relevista en 2018 y 2022, y se convirtió en el segundo ganador del trofeo en tres ocasiones, junto con Josh Hader. El derecho de 31 años tuvo un récord de 6-3 con una efectividad de 1.63, 28 salvamentos en 31 oportunidades y 98 ponches en 66 innings y un tercio.

Chapman, de 37 años y ocho veces elegido al Juego de Estrellas, tuvo un récord de 5-3 con una efectividad de 1.17, así como 32 salvamentos en 34 oportunidades y 85 ponches en 61 episodios y un tercio. El zurdo no permitió un hit a 50 bateadores consecutivos desde el 23 de julio hasta el 7 de septiembre. Chapman también ganó el premio en 2019.

La victoria de Chapman aumentó en 1 millón de dólares el precio de su opción contractual mutua de 2027, a 14 millones. La opción se convertiría en garantizada si lanza 40 entradas el próximo año y se considera lo suficientemente saludable para el roster del día inaugural de 2027.

El mexicano Andrés Muñoz de Seattle ganó 100.000 dólares por terminar segundo y el dominicano Carlos Estévez de Kansas City se hizo acreedor de 50.000 por el tercer lugar.

Ohtani, de 31 años, bateó para .282 con 55 jonrones, 102 carreras impulsadas, 20 robos, 109 bases por bolas y 146 carreras. Se unió a Alex Rodríguez de 2001 a 2003 como ganadores de tres Premios Hank Aaron consecutivos. Fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el mismo jueves.

Judge, de 33 años, también ganó los Premios Hank Aaron en 2022 y 2024. Lideró las Grandes Ligas con un promedio de .331 y acumuló 53 jonrones y 114 carreras impulsadas para ganar los honores de Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

Los Cerveceros de Arnold ganaron su tercer título consecutivo de la División Central de la Nacional en el mercado más pequeño de la liga. El actual directivo de 46 años se unió a los Cerveceros como vicepresidente y subgerente general en 2015.

Fue ascendido a gerente general en noviembre de 2020. Cuando David Stearns renunció como presidente de operaciones deportivas después de la temporada 2022, Arnold asumió el cargo.

Los ganadores anteriores y jugadores distinguidos votaron en los Premios Hank Aaron, mientras que el honor de bateador designado es seleccionado por escritores de clubes, locutores y departamentos de relaciones públicas. El premio ejecutivo es votado por colegas de los 30 equipos de las mayores antes de la postemporada.

