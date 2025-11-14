Scottie Barnes anota 28 y acaricia triple doble; Raptors vencen a Cavaliers 126-113

Scottie Barnes anotó 28 puntos y coqueteó con el triple-doble, Immanuel Quickley añadió 25 unidades y los Raptors de Toronto vencieron el jueves 126-113 a los Cavaliers de Cleveland.

Barnes terminó con diez rebotes, ocho asistencias y cinco bloqueos. Los Raptors atinaron el 56% de sus disparos de campo y encestaron 12 triples para ganar por sexta vez en siete partidos.

Quickley acertó cinco de siete desde la línea de tres puntos y entregó seis asistencias. Jakob Poeltl añadió 20 puntos al atinar siete de diez tiros y capturó siete rebotes.

Donovan Mitchell anotó 31 puntos después de descansar la noche del miércoles en Miami. Nae’Qwan Tomlin añadió 18 a la causa de Cleveland.

Los Raptors venían de una victoria por 119-109 sobre Brooklyn el martes y aprovecharon que los Cavaliers jugaban en noches consecutivas. Cleveland venció a Miami 130-116 el miércoles y no contó con su astro Darius Garland (lesión en dedo del pie) ni con Lonzo Ball (descanso).

Mitchell contabilizó seis rebotes, seis asistencias, dos robos y encestó 15 de 17 tiros libres después de descansar contra el Heat.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes