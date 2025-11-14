Booker anota 33, Brooks suma 32 y Suns enhebran 5to triunfo, 133-98 sobre Pacers

Devin Booker anotó 33 puntos, Dillon Brooks agregó 32 y los Suns de Phoenix enhebraron su quinto triunfo, al apabullar el jueves 133-98 a los Pacers de Indiana.

Los Suns ganaban por 20 unidades al inicio del tercer cuarto, pero los Pacers redujeron la diferencia a 83-73 unos minutos después. Phoenix respondió con una racha de 16-0, destacada por diez puntos consecutivos de Booker, para llegar al último periodo con una ventaja de 106-84.

Booker encestó 12 de 22 tiros de campo y añadió siete asistencias y cinco rebotes. Brooks acertó 12 de 18. Los Suns estaban encestando con un porcentaje muy superior al 60% de sus disparos de campo bien entrado el cuarto periodo.

Oso Ighodaro sumó 17 puntos, siete rebotes y tres bloqueos desde el banquillo.

Los Pacers fueron los campeones de la Conferencia Este la temporada pasada, pero han sido devastados por las lesiones. Han perdido seis compromisos seguidos y cayeron a 1-11 en la temporada. Andrew Nembhard obtuvo 21 puntos mientras que Pascal Siakam agregó 19.

Indiana permitió 133 puntos dos noches después de ceder 152 en una derrota ante Utah, la mayor cantidad permitida en la NBA esta temporada.

Los Suns ampliaron su ventaja a 70-52 al descanso. Brooks anotó 24 puntos con nueve de 13 tiros antes del descanso. Nembhard lideró a los Pacers con 16 tantos.

