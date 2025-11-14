Cowboys piensan en Marshawn Kneeland mientras reanudan su temporada

Dak Prescott pensó en Marshawn Kneeland varias veces durante su primera práctica con los Cowboys desde que su compañero apareció muerto tras un aparente suicidio.

"Simplemente contrarresté eso corriendo más fuerte después de una jugada o tratando de hacer algo para mejorar este equipo y demostrar algo", expresó el mariscal de campo el jueves. "Se sintió bien. Sé que fue una gran práctica. Muchos chicos estaban allí, con buena energía y un clima hermoso.

"No estamos olvidando, pero estamos avanzando, llevando la luz."

Prescott y sus compañeros de equipo regresaron al campo de práctica exactamente una semana después de recibir la noticia de que el integrante de la línea defensiva, de 24 años, había evadido a los agentes que intentaban detenerlo en el tráfico y apareció muerto varias horas después de huir a pie de la escena de un accidente.

Dallas (3-5-1) juega en Las Vegas (2-7) el lunes por la noche.

Se prohibió la entrada a un vestuario que normalmente está abierto a los reporteros durante 45 minutos después de la mayoría de las prácticas. En su lugar, varios jugadores fueron llevados al campo techado de práctica del equipo, que también sirve como un estadio de secundaria con capacidad para 12.000 asientos.

Los dos primeros en hablar ahí fueron el liniero defensivo Solomon Thomas y Prescott. Ambos tenían hermanos que se suicidaron, y los dos trataron de minimizar esa conexión mientras explicaban cómo estaban tratando de ayudar a sus compañeros de equipo a sobrellevar el duelo.

"Hay muchas emociones desencadenantes para mí, no para hacer eso más importante que cualquier otro dolor que alguien más esté sintiendo en este momento", comentó Thomas, cuya hermana Ella tenía la misma edad que Kneeland cuando murió. "La única forma que conozco para salir de esto, para avanzar desde una situación trágica como ésta, es vivir por esa persona, tomar las cualidades asombrosas que aprendiste de ella, tomar las sonrisas y recuerdos que ganaste de ella, y aplicarlos a tu vida todos los días.

"Vive por esa persona. Habla con su espíritu. Lleva su espíritu contigo todos los días."

La muerte de Kneeland ocurrió durante la semana libre de los Cowboys. No estuvieron juntos nuevamente como grupo sino hasta el lunes. Un día después, participaron en una vigilia privada a la luz de las velas.

"Puedo decirte que mis días más difíciles fueron esos pocos días antes de que pudiéramos reunirnos y estar juntos", dijo Prescott, quien perdió a su madre por cáncer mientras estaba en Mississippi State y cuyo hermano mayor Jace se suicidó en 2020. "Las formas en que he lidiado con el duelo es simplemente estando en la presencia de otros que entienden lo que se siente. En este caso, eran tus compañeros de equipo. Esos días fueron difíciles, pero el momento en que nos reunimos, sé que esa reunión de equipo fue sanadora para mí."

La práctica no pareció muy diferente a las anteriores a la muerte de Kneeland. La música resonó alto a través de grandes altavoces mientras el entrenador Brian Schottenheimer iba de un jugador a otro en momentos en que todos se estiraban, saludando a cada uno durante la parte del entrenamiento que está abierta a los reporteros. Schottenheimer hace eso en cada práctica.

"Soy una persona muy auténtica. Soy quien soy y no voy a cambiar por nadie, ya sea que ganemos o perdamos. En esta situación, pierdes a un miembro de la familia", dijo Schottenheimer un día después de reunirse con los reporteros por primera vez desde la muerte de Kneeland. "Porque sólo conozco una forma de hacerlo, y si no soy quien soy, los jugadores lo van a notar.

"Siempre voy a ser yo. Y nunca voy a cambiar", repuso el entrenador. "Sé que al hablar con varios de los líderes, ellos dicen: 'Ya terminamos de hablar. Queremos jugar.' Y eso como entrenador te emociona."

