Jalen Johnson conduce a Hawks a triunfo sobre Jazz con triple-doble y su mejor actuación

Jalen Johnson totalizó 31 puntos, 18 rebotes, 14 asistencias y siete robos, para conducir el jueves a los Hawks de Atlanta hacia una victoria de 132-122 sobre el Jazz de Utah.

Johnson alcanzó los números máximos de su carrera en puntos y asistencias, al aportar su tercer triple-doble de por vida.

Incluso sin su astro Trae Young, los Hawks (8-5) han ganado cuatro duelos seguidos y lograron 24 triples, la mayor cantidad por cualquier equipo de la NBA esta temporada.

Onyeka Okongwu acertó ocho de 14 desde la línea de tres puntos después de nunca haber hecho más de cuatro en un encuentro, camino a un récord personal de 32 puntos.

Los Hawks establecieron un récord de la franquicia con 15 triples durante la primera mitad en 25 intentos, liderados por Vit Krejci quien acertó sus cinco disparos largos.

Krejci hizo un triple en la segunda mitad y terminó con 20 puntos.

Lauri Markkanen anotó 40 puntos al embocar 15 de 25 tiros. El novato Ace Bailey logró otro récord personal con 21 puntos y Keyonte George agregó 19 por Utah (4-8), que aún no ha logrado victorias consecutivas esta temporada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes