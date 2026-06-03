El gran acto de João Fonseca en Roland Garros causa furor con su potencia y fans brasileños

La tan esperada irrupción de João Fonseca en un Grand Slam fue justo lo que al tenis le hace falta ver más.

El joven de 19 años aportó un nuevo nivel de entusiasmo al deporte con sus ruidosos aficionados brasileños, derechas fulminantes y una memorable remontada para vencer al legendario Novak Djokovic, de 39 años.

“El mundo está sobre sus hombros. La gente en todo el mundo quiere tanto que le vaya bien”, comentó John McEnroe les dijo a los periodistas, confiando que pudiera alcanzar la final. “Así de grande se ha vuelto”.

Fonseca, sin embargo, se quedó sin energía al perder en sets corridos ante Jakub Mensik en los cuartos de final el martes por la noche.

Una bajada de nivel era comprensible después de que Fonseca remontara dos veces tras ir perdiendo por dos sets, primero contra Dino Prizmic en la segunda ronda y luego contra Djokovic en la tercera, sin haber ganado nunca antes un partido a cinco sets.

En la cuarta ronda, Fonseca eliminó al dos veces subcampeón Casper Ruud.

“Mi mentalidad va por el camino correcto”, declaró Fonseca tras caer ante Mensik.

A Fonseca se le ha promocionado como “La Próxima Gran Estrella” del tenis masculino desde que sorprendió al noveno cabeza de serie Andrey Rublev en la primera ronda del Abierto de Australia del año pasado cuando tenía 18 años. Ese fue su debut en un Grand Slam y se produjo cuando ocupaba el puesto 112 del ranking y entró al cuadro principal tras ganar tres partidos en las rondas de clasificación.

Fonseca es ahora el número 30 y se proyecta que suba al número 25 tras lograr hasta ahora su mejor resultado en un grande.

“Con todas las expectativas y el bombo”, dijo McEnroe. “Está empezando a entenderlo”.

La atención de Fonseca se centra ahora en Wimbledon, donde alcanzó la tercera ronda el año pasado.

“Me gusta jugar en hierba. Es divertido”, dijo. Agregó que regresaría a su casa en Brasil por una semana antes de volver a Europa para comenzar la temporada sobre césped.

En los dos últimos partidos de Fonseca en París, Gustavo “Guga” Kuerten —un ex campeón de Roland Garros— se sentó en la primera fila para ver a su compatriota brasileño. Fonseca es el primer brasileño en alcanzar los cuartos de final en París desde — lo adivinaste — Kuerten en 2004.

Kuerten ganó Roland Garros en 1997, 2000 y 2001 y fue número 1 del mundo.

Djokovic sugirió que Fonseca podría tener el mismo éxito.

“Sin duda tiene el potencial para lograrlo. Las cosas tienen que encajar”, y añadió: “Tiene potencia. Tiene a toda la nación brasileña animándolo, así que hay mucha emoción a su alrededor, y con razón. Ojalá pueda ser la próxima gran figura, ganar Grand Slams. De verdad deseo ver eso”, resaltó Djokovic.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes