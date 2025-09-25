Crochet lanza 8 sólidas entradas, Yoshida y Narváez pegan jonrones y Medias Rojas vencen a Azulejos

Garrett Crochet lanzó ocho entradas en blanco, Masataka Yoshida y el venezolano Carlos Narváez conectaron vuelacercas y los Medias Rojas de Boston vencieron el miércoles 7-1 a los decaídos Azulejos de Toronto.

Trevor Story sumó tres hits por Boston, que ganó por cuarta vez en cinco juegos y se acercó a asegurar un comodín de la Liga Americana.

Crochet (18-5) ponchó a seis, no dio bases por bolas y permitió tres hits para ganar su quinta decisión consecutiva.

Isiah Kiner-Falefa conectó un jonrón contra Payton Tolle en el noveno capítulo por Toronto.

Los decaídos Azulejos perdieron por sexta vez en siete juegos. Han anotado una carrera o menos en todas esas derrotas.

Comenzaron el día con el mejor récord de la Liga Americana y una ventaja de un juego sobre los Yankees de Nueva York en el Este de la Liga Americana.

El toletero dominicano de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., fue expulsado por el umpire de home Gabe Morales por discutir después de poncharse mirando en el séptimo inning. El coach de bateo David Popkins fue echado por discutir desde el dugout.

El derecho de los Azulejos, Max Scherzer, permitió cuatro carreras y diez hits en cinco entradas, incluidas tres carreras en cinco hits consecutivos durante la primera.

Scherzer (5-5) no ha ganado en cinco aperturas. El tres veces ganador del Premio Cy Young permitió siete carreras, su peor cifra de la campaña, y sólo consiguió dos outs el viernes pasado, en su apertura anterior en Kansas City.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-0. Los venezolanos Wilyer Abreu de 4-1, Carlos Narváez de 4-1 con una anotada y tres producidas.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 3-0. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0. El venezolano Anthony Santander de 3-0.

