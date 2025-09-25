Filis aseguran pasaje directo a 2ª ronda de playoffs, con récord de 8 jonrones ante Marlins

El panameño Edmundo Sosa conectó tres de los ocho vuelacercas de Filadelfia, un récord del equipo, y los Filis aseguraron un pasaje directo a la segunda ronda de los playoffs, al vapulear el miércoles 11-1 a los Marlins de Miami.

Kyle Schwarber sumó dos vuelacercas para consolidarse como líder jonronero de la Liga Nacional.

Los Filis (93-65), quienes tienen asegurado ser uno de los dos primeros preclasificados en la Liga Nacional y son ya campeones del Este, abrirán la postemporada en casa el 4 de octubre en una serie divisional al mejor en un máximo de cinco duelos.

Schwarber conectó su 55to y 56to jonrón para acercarse a dos de Cal Raleigh de Seattle, el líder de las mayores. Schwarber también logró un doble y un sencillo. Filadelfia conectó siete vuelacercas contra Atlanta el 28 de agosto, incluidos cuatro cuadrangulares de Schwarber.

Sosa fue activado antes del juego y después de estar fuera desde el 16 de septiembre debido a una lesión inguinal. Bryson Stott, Alec Bohm y Otto Kemp también conectaron jonrones.

El venezolano Jesús Luzardo (15-7) ponchó a diez en siete entradas contra su antiguo equipo. Permitió tres hits y una carrera.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 4-0, Agustín Ramírez de 4-0. Heriberto Hernández de 3-0. El venezolano Javier Sanoja de 3-1.

Por los Filis, el panameño Sosa de 4-3 con tres anotadas y cinco empujadas. El venezolano Rafael Marchán de 4-1.

