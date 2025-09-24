Narváez pega doble de 2 carreras, Lowe impulsa 2 y Medias Rojas vencen 4-1 a Azulejos

El venezolano Carlos Narváez conectó un doble de dos carreras en la sexta entrada, Nathaniel Lowe pegó dos sencillos remolcadores y los Medias Rojas de Boston vencieron el martes 4-1 a los Azulejos de Toronto, líderes de la Liga Americana.

Los Azulejos, que están en mala racha con el madero, lograron apenas tres hits y perdieron por quinta vez en seis juegos. Toronto comenzó el día con una ventaja de dos juegos sobre los Yankees en el Este de la Liga Americana.

Nueva York se acercó a un juego después de remontar para vencer a los Medias Blancas de Chicago por 3-2.

Masataka Yoshida consiguió dos hits y anotó una carrera por los Medias Rojas, quienes mejoraron a 40-39 como visitantes.

Justin Wilson (4-1) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria y el cubano Aroldis Chapman terminó para acreditarse su 32º salvamento en 34 oportunidades. Los Medias Rojas reforzaron sus esperanzas de comodín.

Narváez sacó del juego al derecho de Toronto Kevin Gausman con un hit que puso a los Medias Rojas arriba 4-1, cuando había dos outs del sexto capítulo.

Gausman (10-11) permitió cuatro carreras y nueve hits en cinco entradas y dos tercios. Caminó a uno y ponchó a siete.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 5-0. Los venezolanos Wilyer Abreu de 3-1 con una anotada, Narváez de 4-1 con dos impulsadas.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-0. El mexicano Alejandro Kirk de 3-0. El venezolano Andrés Giménez de 2-0 con una remolcada.