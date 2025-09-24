Marineros aseguran pasaje a playoffs al superar 4-3 a Rockies con doble de Josh Naylor.

Josh Naylor conectó un doble que vació las bases con dos outs en la octava entrada para enviar a los Marineros de Seattle a los playoffs el martes, con una victoria de 4-3 sobre los Rockies de Colorado.

Los Marineros (88-69) ganaron por decimoquinta vez en 16 juegos para asegurar la segunda aparición del equipo en la postemporada desde 2001. Pueden oficializar el título de la División Oeste de la Liga Americana este mismo miércoles.

Seattle llegó al juego necesitado de una victoria propia y un triunfo de los Yankees de Nueva York, quienes hicieron su parte al vencer a los Medias Blancas de Chicago. Pero durante la mayor parte del juego, parecía que los Marineros tendrían que esperar.

Estaban perdiendo 3-1 después de siete entradas y terminaron el juego con apenas tres hits.

Su último imparable, de Naylor, fue todo lo que necesitaron. Los Marineros llenaron las bases en la octava entrada, cuando el relevista dominicano Juan Mejía (2-2) golpeó a dos bateadores y caminó a otro.

Naylor conectó luego una recta de Victor Vodnik con cuenta de 2-0. La esférica viajó hacia el hueco entre el jardín izquierdo y el central para remolcar tres carreras.

Gabe Speier (4-3) lanzó la octava por Seattle, y el mexicano Andrés Muñoz ponchó a dos en una novena perfecta para su 38º salvamento.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-1 con dos impulsadas.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 2-0 con una anotada, Jorge Polanco de 3-0, Víctor Robles de 2-0. El venezolano Eugenio Suárez de 4-0.