Laureano, jardinero de Padres, se fractura un dedo y se perderá la 1ra ronda de los playoffs

Ramón Laureano se fracturó el dedo índice de la mano derecha el miércoles en una derrota de los Padres de San Diego por 3-1 ante los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional.

El mánager Mike Shildt afirmó que el jardinero dominicano se perderá la primera ronda de los playoffs.

Laureano sacudió su mano después de batear un foul en la segunda entrada. Recibió un tercer strike cantado para terminar el turno al bate de nueve lanzamientos y fue reemplazado en el jardín derecho por Bryce Johnson al inicio de la tercera entrada.

El guardabosque fue una adquisición clave en la fecha límite de canjes, el 31 de julio. Llegó desde Baltimore junto con Ryan O'Hearn.

Desde entonces, ha reforzado el bateo de los Padres, conectando nueve jonrones y remolcando 30 carreras para su nuevo equipo.

Los Padres aseguraron un lugar en la postemporada la noche del lunes con una victoria 5-cuatro en 11 entradas sobre los Cerveceros. San Diego ganó 7-0 la noche del martes para acercarse a uno 1/dos juegos de los Cachorros de Chicago en la carrera por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional y a uno 1/dos de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

Los Padres también estuvieron sin su estrella jardinero derecho Fernando Tatis Jr. por tercer juego consecutivo. El equipo solo ha dicho que tiene una enfermedad, con síntomas que incluyen náuseas, escalofríos y fiebre.

