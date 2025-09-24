Witt, Frazier y Pérez llevan a Reales a una victoria 8-4 sobre Angelinos

Bobby Witt Jr. y Adam Frazier impulsaron dos carreras cada uno, el venezolano Salvador Pérez se colocó en el segundo lugar en la lista de carreras impulsadas en la historia de Kansas City y los Reales vencieron el martes 8-4 a los Angelinos de Los Ángeles poco después de quedar eliminados de los playoffs.

Los Reales (79-78) fueron eliminados de la carrera por un comodín de la Liga Americana con cinco juegos restantes en su temporada regular. Kansas City, que llegó a los playoffs la campaña pasada, no ha logrado clasificarse en nueve de las últimas diez temporadas.

Pérez conectó un sencillo al bosque central en la primera entrada para empujar a Witt. Fue la 97ma carrera impulsada de la temporada para el receptor de 35 años y la 1.013 de su carrera, superando a Hal McRae.

El líder de todos los tiempos en carreras impulsadas de los Reales es George Brett con 1.596.

Maikel García se fue de 4-3 con dos dobles. Fue el segundo juego en la carrera del venezolano con tres hits y tres carreras anotadas, y su undécimo juego de tres imparables de la temporada.

El abridor de los Reales, Cole Ragans (3-3), permitió dos carreras y tres hits en una labor de cinco entradas, e incluyó 10 ponches. Fue su segunda apertura desde que regresó de la lista de lesionados con una distensión en el manguito rotador izquierdo.

Bryce Teodosio conectó el primer jonrón en su carrera para los Angelinos en la quinta entrada, en su 45to juego de esta temporada en las mayores.

Por los Reales, los venezolanos García de 4-3 con tres anotadas y una empujada, Pérez de 3-2 con una remolcada.

Por los Angelinos, el venezolano Oswald Peraza de 4-0. El dominicano Denzer Guzmán de 3-0.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes