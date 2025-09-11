Contrarreloj de la Vuelta termina sin interrupciones importantes por manifestantes pro-palestinos

La Vuelta a España esquivó el jueves graves interrupciones por parte de manifestantes pro-palestinos tras alterar la ruta de la etapa contrarreloj.

Filippo Ganna del equipo Ineos Grenadiers se llevó el triunfo en la etapa con un tiempo de 13 minutos, superando a Jay Vine del UAE Team Emirates por menos de un segundo.

Se vieron varias banderas palestinas ondeando a lo largo de la ruta en Valladolid, y muchos aficionados abuchearon ruidosamente cuando pasaron los ciclistas del Israel Premier Tech, pero sin afectar significativamente su participación.

La contrarreloj del jueves estaba originalmente programada para realizarse en una ruta de 27,2 kilómetros (17 millas), pero los organizadores la cambiaron a una ruta de 12,2 kilómetros (7,6 millas) “con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa”.

La decisión de cambiar la ruta no fue completamente aceptada por todos los ciclistas.

“La noticia de anoche de que cambiaron la (ruta), fue un poco extraña. Pero sí, intenté hacerlo lo mejor posible hoy... intenté ser agresivo”, dijo Ganna.

Los ciclistas votaron el miércoles para seguir compitiendo, pero no descartaron abandonar el tercer y último Grand Tour de la temporada si las protestas continuaban interrumpiendo la carrera.

En dos ocasiones anteriores en la carrera de este año, los organizadores se vieron obligados a acortar una etapa debido a los manifestantes que exigían la retirada del Israel Premier Tech de la carrera. Un manifestante provocó la caída de un par de ciclistas el domingo.

Las autoridades habían limitado el número de aficionados en la meta el miércoles.

No parecía haber muchos bloqueos importantes el jueves y muchos aficionados se reunieron al lado de la carretera, varios ondeando banderas palestinas. Sin embargo, la línea de meta no estaba tan concurrida como otras partes de la ruta.

El danés Jonas Vingegaard, Visma-Lease a Bike, se mantuvo como líder general tras terminar noveno en la contrarreloj. Su contendiente más cercano, Joao Almeida del UAE Team Emirates, recuperó algunos segundos sobre Vingegaard al terminar tercero, ocho segundos detrás de Ganna.

“Creo que puedo estar bastante contento con cómo fue hoy”, manifestó Vingegaard. "Creo que en una contrarreloj plana como esta está un poco más adaptada para los chicos más grandes".

Almeida redujo la diferencia general con Vingegaard de 50 segundos a 40 segundos al entrar en las etapas finales. Una etapa más larga como se había planeado originalmente podría haber permitido a Almeida reducir aún más la ventaja.

“Hice lo mejor que pude. Solo es una pena que no fueran los 27 (kilómetros). Nunca lo sabremos”, se lamentó Almeida. "Aún podemos estar bastante satisfechos con el resultado. Me sentí muy fuerte. Creo que es lo mismo para todos".

La carrera está programada para terminar el domingo en Madrid, donde se esperan más protestas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes