La UEFA retrasa decisión sobre permitir a Barcelona jugar en Miami y al AC Milan en Australia

Un plan innovador para disputar partidos domésticos del Barcelona en Estados Unidos y del AC Milan en Australia quedó atascado el jueves tras una reunión del ente rector del fútbol europeo.

El comité ejecutivo de la UEFA dijo que necesitaba más tiempo para evaluar las propuestas de las ligas de España e Italia, y que quería tener más consultas con los aficionados.

La Liga de España quiere organizar el partido "en casa" del Villarreal contra el Barcelona en Miami el 20 de diciembre y la Serie A quiere trasladar AC Milan-Como en febrero a Perth, Australia.

Los planes han sido ferozmente rechazados por más de 500 grupos de aficionados aglutinados en la red Football Supporters Europe, que está oficialmente reconocida por la UEFA. Los aficionados se oponen a que los clubes sean sacados de su comunidad local y a que se altere el equilibrio de la integridad deportiva en las ligas.

En Bruselas, el principal funcionario de la Comisión Europea para deportes, Glenn Micallef, ha calificado el partido propuesto en Miami como una traición.

No hay propuestas similares de las ligas en Inglaterra y Alemania, que enfrentarían un rechazo más fuerte de los hinchas que en España o Italia.

La Liga y la Serie A han sido superadas financieramente por la popularidad global de la Liga Premier y ven una oportunidad para atraer más seguidores y promover su marca, siguiendo el ejemplo de las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos.

La Liga y su socio comercial Relevent, una agencia de marketing estadounidense cofundada por Stephen Ross, copropietario de los Dolphins de Miami, intentaron por primera vez en 2018 llevar un partido del Barcelona a la ciudad, pero fueron bloqueados por un veto de la FIFA.

Los nuevos planes para los llamados partidos "fuera de territorio" se hicieron inevitables cuando la FIFA se retiró el año pasado de un pleito judicial en Nueva York presentado por Relevent.

Relevent es ahora un socio comercial importante para la UEFA con derechos otorgados este año para comercializar seis temporadas, con acuerdos de transmisión y patrocinio desde 2027, para la Liga de Campeones y otras competiciones de clubes europeos.

La FIFA ha creado una fuerza de trabajo para revisar sus reglas sobre partidos domésticos en el extranjero, y su consejo de gobierno de 37 miembros, con ocho de la UEFA, se reunirá el próximo mes.

