Protestas pro-palestinas afectan otra vez a la Vuelta a España. Victoria de Egan Bernal

La 16ta etapa de la Vuelta a España fue acortada el martes después de que manifestantes pro-palestinos bloquearan la carretera a pocos kilómetros de la línea de meta.

Los organizadores de la carrera tomaron los tiempos de los ciclistas a ocho kilómetros (cinco millas) de la meta, otorgando al colombiano Egan Bernal la victoria de la etapa. Jonas Vingegaard mantuvo el liderato general al entrar en la última semana de la carrera.

Bernal no ganaba una etapa en una de las tres grandes joyas del ciclismo desde su consagración en el Giro de Italia 2021. El también campeón del Tour de Francia 2019 sufrió un aparatoso accidente en enero de 2022 cuando entrenaba en su país natal.

Fue la segunda vez que una etapa se acortó debido a las protestas en la carrera de tres semanas del Grand Tour en España.

La decisión se tomó después de que cientos de manifestantes se reunieran a unos tres kilómetros (1,8 millas) de la meta en la etapa de 168 kilómetros (104 millas) en el noroeste de España.

Los organizadores de la carrera informaron a los equipos que había una protesta a tres kilómetros antes de la meta.

La policía no pudo dispersar completamente a los manifestantes, quienes han estado pidiendo que el equipo Israel Premier Tech abandone la carrera. El equipo comenzó la etapa del sábado vistiendo nuevos uniformes sin el nombre del equipo.

En un momento el martes, los manifestantes intentaron bloquear el paso de la furgoneta de apoyo del equipo israelí.

El domingo, un manifestante que portaba la bandera palestina fue detenido después de intentar invadir la carretera frente a los ciclistas y causar la caída de dos de ellos.

Javi Romo, uno de los ciclistas que se cayó, se retiró de la carrera el martes después de no recuperarse completamente de la caída.

La 11ma etapa también fue acortada —y terminó sin un ganador— debido a una interrupción por parte de los manifestantes cerca de la línea de meta en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco.

Antes de la 16ta etapa, los organizadores borraron pinturas de banderas palestinas hechas por manifestantes cerca de la línea de meta.

Se esperan más protestas para la etapa final en Madrid el domingo.

El miércoles, los ciclistas enfrentarán una etapa de media montaña de 143 kilómetros (89 millas).

