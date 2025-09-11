Barcelona enfrenta desafíos en casa por lesiones y problemas en el estadio

El Barcelona afronta su primer partido en casa en La Liga española menguado por las lesiones y sin un estadio adecuado.

Entre varios de los problemas ajenos a la cancha que afectan al Barça, el mayor es su incapacidad para reabrir el recién renovado estadio Camp Nou.

Los permisos para regresar al Camp Nou no han sido aprobados, por lo que el club catalán —reinante campeón— jugará su primer partido de La Liga en casa en un recinto con capacidad para 6.000 espectadores, aproximadamente 99.000 menos de lo que ofrece su renovado estadio.

El domingo, cuando se enfrente a Valencia, el Barça jugará en el Estadi Johan Cruyff, que normalmente alberga al equipo femenino de Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos.

El técnico Hansi Flick tampoco podrá contar con jugadores que están recuperándose de lesiones como Frenkie de Jong, Alejandro Balde y Gavi. El contratiempo de De Jong ocurrió mientras jugaba con Holanda durante el parón internacional.

Enfrentamientos clave

Real Madrid, victorioso en sus tres primeros partidos, visita el sábado a una Real Sociedad que aún no ha ganado.

El club del País Vasco comenzó con empates consecutivos contra Valencia y Espanyol y perdió ante el recién ascendido Oviedo. En tanto, el Madrid goleó a Oviedo como visitante y obtuvo victorias contra Osasuna y Mallorca.

El Athletic Bilbao, el otro equipo que inició la temporada con tres victorias consecutivas, recibe el sábado a Alavés el sábado. El Athletic viene de vencer a Real Betis, Sevilla y Rayo Vallecano.

¿Podrá el Atlético de Madrid salir de su letargo? El equipo de Diego Simeone intentará conseguir el sábado su primera victoria cuando reciba al Villarreal, el tercero de la tabla, tras empates contra Alavés y Elche y una derrota ante Espanyol.

Jugadores a seguir

Kylian Mbappé fue el máximo goleador de La Liga la temporada pasada y ya lidera nuevamente esta temporada con tres goles en tres partidos. Otros dos tienen tres: Adrián Liso (Getafe) y Tajon Buchanan Villarreal).

Lamine Yamal (Barcelona) y Vinícius Júnior (Real Madrid) están justo detrás con dos cada uno.

Se espera que el recién fichado delantero brasileño Antony debute con el Real Betis.

Bajas

Además de De Jong, Balde y Gavi, el Barça también sigue sin el arquero Marc-André Ter Stegen.

El nuevo entrenador Xabi Alonso aún no puede contar con Jude Bellingham, mientras que el Athletic probablemente estará sin su delantero estrella, Nico Williams, debido a una lesión mientras estaba con España.

Fuera del campo

El Barcelona aún no tiene un cronograma sobre cuándo podría obtener los permisos para el Camp Nou. El club jugó las dos últimas temporadas en el Estadio Olímpico de la ciudad, de propiedad pública.

“Volveremos pronto a casa, pero no puedo precisar el momento porque depende de los permisos que nos tienen que dar las instituciones responsables", dijo el jueves el presidente azulgrana, Joan Laporta.

Mientras tanto, La Liga española sigue insistiendo para obtener los permisos para trasladar el partido Villarreal-Barcelona a Miami en diciembre. Esperaba el visto bueno de la UEFA más tarde el jueves.

