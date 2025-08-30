Con 43 puntos, Lauri Markkanen guía a Finlandia a paliza 109-79 sobre Gran Bretaña en Eurobasquet

Lauri Markkanen, alero del Jazz de Utah, anotó 29 de sus 43 puntos en la primera mitad en una deslumbrante actuación para contribuir el viernes a la victoria de Finlandia por 109-79 sobre Gran Bretaña en el Eurobasquet.

Markkanen jugó apenas 23 minutos e igualó su récord de puntos en el Eurobasquet, establecido en 2022 contra Croacia. Se quedó a cuatro puntos del récord histórico del torneo de 47 unidades, logrado por el esloveno Luka Doncic contra Francia en 2022.

La selección finlandesa está empatada con Alemania y Lituania en una foja de 2-0 dentro del Grupo B, que se juega en Tampere, Finlandia. Gran Bretaña cayó a 0-2.

Jokic y Jovic lideran a Serbia

Nikola Jokic, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA con los Nuggets de Denver, sumó 23 puntos y diez rebotes. Nikola Jovic del Heat de Miami añadió 18 tantos y seis rebotes por Serbia, favorita del torneo, que derrotó a Portugal por 80-69 en Riga, Letonia.

Serbia mejoró a 2-0 en el Grupo A y Portugal cayó a 1-1.

Un enceste de Jovic al inicio del tercer cuarto dio a Serbia su mayor ventaja, 53-35, y Portugal nunca se acercó a menos de nueve puntos el resto del camino.

Alemania supera a Suecia

El base Dennis Schröder, de los Kings de Sacramento, anotó 23 puntos, la mayor cantidad del partido, y repartió siete asistencias para llevar a la campeona mundial Alemania a una victoria por 105-83 sobre Suecia.

Schröder atinó siete de 12 disparos de campo, incluidos tres triples. El alero del Magic de Orlando, Franz Wagner, añadió 21 puntos por Alemania, que se colocó 2-0 en el Grupo B tras vencer también a Montenegro en su primer partido.

Melwin Pantzar lideró a Suecia con 18 puntos. Pelle Larsson del Heat se perdió el encuentro por una enfermedad no revelada.

Alemania está entre los contendientes al título después de sorprender a Estados Unidos en su camino para ganar la Copa Mundial de Baloncesto de 2023, venciendo a Serbia en la final.

Valanciunas lidera a Lituania

El pívot de los Nuggets, Jonas Valanciunas, anotó 19 puntos y acertó ocho de nueve tiros para llevar a Lituania a una victoria por 94-76 sobre Montenegro.

Lituania, 2-0 en el Grupo B, estableció un récord del EuroBasquet con 35 asistencias..

Valanciunas, de 33 años, también alcanzó el hito de 500 puntos en Eurobasquet, jugando en su sexta edición del torneo.

Sengun casi logra un triple-doble

El pívot de los Rockets de Houston, Alperen Sengun, estuvo cerca de un triple-doble y ayudó a Turquía a vencer a la República Checa 92-78.

Sengun anotó 23 puntos con un ocho de nueve en tiros, capturó 12 rebotes y prodigó nueve asistencias por Turquía, que mejoró a 2-0 en el Grupo A, que se juega en Riga.

Los checos, con registro de 0-2, encestaron cinco triples tempranos para tomar una ventaja de seis puntos después del primer cuarto, pero Turquía respondió con una racha de 14-0 y nunca volvió a quedar atrás.

Porzingis clave en la remontada de Letonia

El pívot de los Hawks de Atlanta, Kristaps Porzingis, inició la remontada de Letonia al final del tercer cuarto y terminó con 26 puntos en una victoria por 72-70 sobre Estonia en Riga.

Estonia estaba arriba por siete unidades cuando Porzingis encestó un tiro corto de media vuelta, y el triple de Kristers Zoriks dio a Letonia su primera ventaja, por 63-61. Estonia se acercó a 66-64 en el último cuarto, pero la volcada de Porzingis y una jugada de tres puntos hicieron que el encuentro se pusiera a siete puntos con un minuto restante.

Letonia mejoró a 1-1 en el Grupo A. Estonia cayó a 0-dos en el grupo.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.