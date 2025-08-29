Schottenheimer trata de digerir salida de Parsons y Clark, recién llegado a Cowboys, pide atención

Brian Schottenheimer debutará como entrenador en jefe con los Cowboys de Dallas una semana después de perder al cazamariscales de élite Micah Parsons, probablemente su mejor jugador, en un canje con Green Bay.

Schottenheimer, asistente de la NFL desde hace mucho tiempo e hijo del fallecido Marty Schottenheimer --quien ganó 200 partidos en la liga como entrenador--, no parece parpadear siquiera ante el inicio inminente de su campaña de la NFL el jueves, en horario estelar contra Filadelfia, el monarca del último Super Bowl y rival en la División Este de la Conferencia Nacional.

"Miré directamente al cañón del arma y dije: 'Oye, quiero ganar un Super Bowl'", afirmó Schottenheimer el viernes, un día después del canje que causó conmoción. "Eso no cambia. Nos emocionamos con las piezas que estamos agregando. No me siento a pensar: '¡Hombre, este es mi primer año como entrenador en jefe!'. Esto es parte del negocio. Estoy cómodo con eso".

La pieza que llegó de inmediato es el tackle defensivo Kenny Clark, un veterano de nueve temporadas a punto de cumplir 30 años y que viene de una campaña menos productiva de lo habitual mientras jugaba con una lesión en un dedo del pie. La recompensa a largo plazo es un par adicional de selecciones de primera ronda en los próximos dos drafts.

El propietario y gerente general Jerry Jones dijo que los Cowboys pensaron hace mucho tiempo en la posibilidad de fortalecer una defensa porosa contra la carrera mediante un acuerdo que involucrara a Parsons si no podían acordar una extensión de contrato para el astro nombrado por la AP el Novato Defensivo del Año de la NFL en 2021.

Parsons fue presentado en Green Bay el viernes.

Ese es el mensaje que Clark recibió cuando habló con Jones, quien transportó al tres veces Pro Bowler a su nuevo hogar deportivo en su jet privado.

"Me dijo que este canje no se iba a hacer a menos que yo estuviera en él", relató Clark. "Eso me hizo sentir querido justo aquí. Estoy feliz de estar aquí. Estoy bendecido".

Clark dice que espera jugar contra los Eagles, quienes eliminaron precisamente a los Packers en la ronda de comodines el pasado enero. Aunque trae una reputación como jugador que simpatiza con los fanáticos, reconoce que no puede concentrarse en aliviar el dolor que los seguidores de Dallas sienten por perder a un astro popular y productivo.

"Ese no es mi problema", dijo Clark. "Mi preocupación es venir aquí, jugar fútbol americano, ser el mejor tackle defensivo que pueda".

Clark no participó en la práctica, sino que ingresó al campo cuando sus compañeros de equipo ya estaban allí, caminando junto al apoyador DeMarvion Overshown, quien está en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse mientras se rehabilita de una lesión en la rodilla.

Clark, quien pasó sus primeras nueve temporadas con los Packers después de que lo seleccionaron en la primera ronda en 2016, estaba en pantalones cortos y usando su nuevo número 96. Utilizaba el 97 en Green Bay.

"Como dije, fue impactante", dijo Clark. "Realmente no tenía mucho que decirle a nadie. Todo sucedió muy rápido. Es lo que es. Estoy aquí. Esta franquicia recibirá todo lo que tengo".

Y los fanáticos esperarán mucho mientras se adaptan a una defensa que ya no tiene a un integrante dos veces elegido All-Pro.

"Hombre, sólo tienes que ver el video", dijo Clark. "No hablo mucho. Mira el video. Mi juego habla por sí mismo".

El vestuario estaba mayormente vacío después de la sesión de 15 minutos de Clark con los reporteros, pero dos jóvenes alas defensivas que consideraban a Parsons un mentor todavía estaban allí.

Donovan Ezeiruaku, novato seleccionado en la segunda ronda que dejó una buena impresión en su primer campamento de entrenamiento, estaba optimista. Marshawn Kneeland, un prometedor jugador de segundo año, estaba un poco más controlado. No pasaron por alto las emociones del día anterior.

"Siento que hablo por muchos de los chicos, obviamente. Estamos sorprendidos, como diciendo: '¡Vaya, ése es nuestro chico!'", dijo Kneeland. "Pero tuvimos reuniones con los entrenadores y nos dicen, 'así es el fútbol americano'. Todos tenemos esa oportunidad de subir allí y demostrar, sí, también somos geniales".

