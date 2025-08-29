Micah Parsons se une a otras estrellas de la NFL intercambiadas en su mejor momento

La impactante decisión de los Dallas Cowboys de enviar a Micah Parsons a Green Bay después de cuatro temporadas dominantes como cazamariscales no es la primera.

Un intercambio muy similar ocurrió en vísperas de la temporada 2018 cuando los Raiders de Oakland enviaron al dos veces All-Pro y ganador del premio al Jugador Defensivo del Año, Khalil Mack, a Chicago.

Ambos intercambios ocurrieron después de negociaciones contractuales fallidas y a cambio recibieron selecciones de primera ronda, aunque Dallas también obtuvo al tackle defensivo Kenny Clark de los Packers.

Ese intercambio de 2018 no fue fructifero para ninguno de los equipos. Mack fue muy productivo en Chicago, ganando honores All-Pro en su primer año, pero no pudo hacer lo suficiente para ayudar a los Bears a ganar un juego de playoffs en cuatro temporadas antes de que lo enviaran a los Chargers.

Los Raiders usaron la primera selección en el corredor Josh Jacobs, quien fue muy productivo antes de irse como agente libre después de la temporada 2023. La segunda selección de primera ronda se desperdició en el esquinero Damon Arnette, quien fue cortado a mitad de su segunda temporada.

Aquí hay un vistazo a otras estrellas de la NFL que fueron intercambiadas en su mejor momento:

Herschel Walker

El intercambio más famoso en la historia de Dallas ocurrió en la primera temporada de Jerry Jones como propietario en 1989 cuando los Cowboys enviaron a Herschel Walker a Minnesota por un paquete que finalmente llevó a ocho selecciones de draft, incluidas tres de primera ronda. Dallas usó esas selecciones para ayudar a reclutar al miembro del Salón de la Fama Emmitt Smith y a contribuyentes clave para tres victorias en el Super Bowl como Darren Woodson, Kevin Smith y Russell Maryland.

Los Vikings no ganaron un juego de playoffs en dos temporadas y media con Walker.

Charles Haley

Otro acuerdo famoso de Joes que ayudó a impulsar la dinastía de Dallas en los años 90, fue cuando adquirió al cazamariscales de San Francisco por selecciones de segunda y tercera ronda en 1992. Haley fue la pieza final en la defensa que los Cowboys necesitabaron para ganar tres Super Bowls en cuatro temporadas, eliminando a los 49ers en el juego de campeonato de la NFC en camino a los dos primeros títulos.

Randy Moss

Moss ya era un tres veces All-Pro y la amenaza profunda más dominante en la liga cuando Minnesota lo intercambió a Oakland en 2005 por un paquete que incluía la séptima selección general en el draft. El acuerdo no ayudó a ninguno de los equipos, ya que los Vikings usaron la selección en Troy Williamson, quien atrapó 79 pases en tres temporadas, y los Raiders ganaron seis juegos en dos campañas.

Moss fue luego intercambiado nuevamente en 2007 a Nueva Inglaterra y estableció un récord de la NFL con 23 recepciones de TD en su primera temporada cuando los Patriots se convirtieron en el único equipo en ir 16-0 en la temporada regular.

Fran Tarkenton

Seis años después de que Minnesota lo envió a los Giants, Tarkenton regresó con los Vikings en 1972 después de ser considerado a cuatro Pro Bowls en seis temporadas en Nueva York. Tarkenton llevó a Minnesota tres veces al Super Bowl en siete temporadas en su segunda etapa y fue el MVP de la NFL en 1975.

Eric Dickerson

Dickerson fue intercambiado de los Rams de Los Ángeles a Indianapolis en 1987 en un acuerdo que también envió a Cornelius Bennett a Buffalo. Dickerson ayudó a los Colts a llegar a los playoffs por primera vez en diez años en su primera temporada y luego lideró la NFL en yardas por tierra en 1988.

Marshall Faulk

Faulk lideró la NFL con 2.227 yardas desde la línea de golpeo en 1998 cuando Indianapolis tomó la sorprendente decisión de enviarlo a San Luis. Los Colts pasaron a reclutar al miembro del Salón de la Fama Edgerrin James en la primera ronda como reemplazo de Faulk, pero los Rams realmente ganaron el acuerdo.

Faulk ayudó a formar la ofensiva del “Greatest Show on Turf” cuando San Luis ganó el Super Bowl en su primera temporada. Faulk tuvo casi 1.500 yardas más desde la línea de golpeo y 18 TDs más que cualquier otro jugador de 1999 a 2001, para ganar el premio al Jugador Ofensivo del Año de AP en las tres temporadas y el MVP en 2000.

Christian McCaffrey

McCaffrey ayudó a transformar la ofensiva de San Francisco cuando fue adquirido de Carolina durante la temporada 2022 por un paquete de cuatro selecciones. McCaffrey sumó 3.233 yardas y anotó 31 TDs en sus primeros 27 juegos de temporada regular para los Niners antes de verse afectados por las lesiones la campaña anterior.

Ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de AP en 2023 cuando ayudó a San Francisco a llegar al Super Bowl.

Fred Dean

Dean venía de una temporada All-Pro en 1980 cuando fue enviado a San Francisco por un paquete que incluía una selección de primera ronda. Su incorporación ayudó a impulsar el inicio de la dinastía de los 49ers. Fue All-Pro en 1981 cuando San Francisco ganó el primero cinco títulos en un lapso de 14 temporadas y tuvo una temporada de 17 1/2 capturas en 1983 antes de terminar en el Salón de la Fama.

Darrelle Revis

Revis era el mejor esquinero de la NFL cuando fue intercambiado a Tampa Bay por un paquete que incluía una selección de primera ronda antes de la temporada 2013. Los Jets convirtieron esa selección en Sheldon Richardson. Revis pasó solo una temporada con los Bucs, antes de ser cortado. Firmó como agente libre con los Patriots donde ganó un Super Bowl.

Champ Bailey

En uno de los mayores intercambios de estrella por estrella, Denver adquirió a Bailey de Washington por el corredor Clinton Portis, quien tuvo cuatro temporadas de 1.000 yardas por tierra con Washington, pero los Broncos fueron los mayores ganadores.

Bailey jugó diez temporadas más, ganando honores All-Pro en sus primeras tres, liderando la liga con diez intercepciones en 2006 y entrando al Salón de la Fama.

Paul Warfield

Warfield fue incluido en Pro Bowls consecutivos para Cleveland cuando Don Shula lo adquirió en su primera temporada como entrenador en jefe de Miami. Warfield proporcionó una amenaza profunda necesaria para los Dolphins, siendo llamado al Pro Bowl en cinco temporadas consecutivas. Warfield fue All-Pro dos veces y ayudó a Miami a ganar Super Bowls consecutivos, incluida la temporada perfecta de 17-0 en 1972.

Mike Haynes

Haynes estaba en huelga en Nuevo Inglaterra en 1983 cuando los Raiders lo adquirieron por selecciones de primera y segunda ronda durante la temporada. Haynes tuvo un impacto inmediato al elevar la defensa de los Raiders mientras se unía a Lester Hayes en la secundaria. Los Ángeles ganó el Super Bowl esa temporada y Haynes fue nombrado All-Pro los dos años siguientes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes