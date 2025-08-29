Cremonese supera al Sassuolo y gana su segundo encuentro de vuelta en la Serie A

Cremonese se convirtió en el primer equipo recién ascendido desde la Sampdoria en 2012 en ganar sus dos primeros partidos en la Serie A en una muy disputada victoria el viernes 3-2 en casa contra Sassuolo .

Los medios italianos sugirieron que el equipo de David Nicola está cerca de fichar al exdelantero del Leicester City, Jamie Vardy, de 38 años, el viernes, pero no necesitó ayuda frente al gol en la primera mitad.

El cabezazo de Filippo Terracciano a los 37 minutos fue seguido dos minutos después por un disparo del veterano mediocampista argentino Franco Vázquez, quien puso el marcador 2-0.

El hábil giro y disparo de Andrea Pinamonti devolvió al visitante al juego después de 19 minutos de la reanudación. Domenico Berardi igualó con un penal.

Sin embargo, Manuel De Luca selló la victoria con otro penal en el tiempo de descuento.

La semana pasada, Cremonese venció 2-1 al AC Milan en el San Siro.

Sassuolo sigue sin sumar puntos después de dos partidos.

