Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Cremonese supera al Sassuolo y gana su segundo encuentro de vuelta en la Serie A

AP Noticias
Viernes, 29 de agosto de 2025 17:11 EDT
ITALIA-LIGA
ITALIA-LIGA (AP)

Cremonese se convirtió en el primer equipo recién ascendido desde la Sampdoria en 2012 en ganar sus dos primeros partidos en la Serie A en una muy disputada victoria el viernes 3-2 en casa contra Sassuolo .

Los medios italianos sugirieron que el equipo de David Nicola está cerca de fichar al exdelantero del Leicester City, Jamie Vardy, de 38 años, el viernes, pero no necesitó ayuda frente al gol en la primera mitad.

El cabezazo de Filippo Terracciano a los 37 minutos fue seguido dos minutos después por un disparo del veterano mediocampista argentino Franco Vázquez, quien puso el marcador 2-0.

El hábil giro y disparo de Andrea Pinamonti devolvió al visitante al juego después de 19 minutos de la reanudación. Domenico Berardi igualó con un penal.

Sin embargo, Manuel De Luca selló la victoria con otro penal en el tiempo de descuento.

Relacionados

La semana pasada, Cremonese venció 2-1 al AC Milan en el San Siro.

Sassuolo sigue sin sumar puntos después de dos partidos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in