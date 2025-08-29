Stay up to date with notifications from The Independent

El ciclista británico Froome, 'de buen ánimo' tras cirugía después de su accidente

AP Noticias
Viernes, 29 de agosto de 2025 11:26 EDT
Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, se sometió a una cirugía exitosa después de sufrir una fractura de vértebra, un pulmón colapsado y cinco costillas rotas en un accidente de entrenamiento en Francia, informó el viernes su equipo.

El ciclista británico de 40 años se estrelló durante un entrenamiento el miércoles y fue trasladado en helicóptero a un hospital en Tolón.

“Él está de buen ánimo y agradecido por el excelente apoyo médico que ha recibido”, informó el equipo Israel Premier-Tech en un comunicado, que también fue publicado en la cuenta de Instagram de Froome.

El equipo indicó que Froome "se sometió con éxito a una cirugía".

"Los procedimientos se realizaron según lo planeado, y Chris se encuentra actualmente recuperándose en el hospital bajo el cuidado de su equipo médico", añadió.

Froome ganó el Tour de Francia en 2013 y tres veces consecutivas de 2015 a 2017.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

