Colts: El QB Anthony Richardson será evaluado día a día con un meñique dislocado

El quarterback de los Colts de Indianápolis Anthony Richardson es considerado día a día con un meñique dislocado, dijo una persona con conocimiento de la lesión a The Associated Press el viernes.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo aún no había hecho una declaración oficial.

No está claro cuándo practicará Richardson nuevamente. Los Colts no entrenaron el viernes y está programado para hacerlo el sábado en Westfield, Indiana, un suburbio al noroeste de Indianápolis.

Richardson se lesionó en la segunda posesión del juego de pretemporada de los Colts contra los Ravens el jueves por la noche. Fue derribado por el linebacker de Baltimore, David Ojabo, quien no fue bloqueado. Cuando Richardson se levantó, vio su dedo en un ángulo incómodo y salió inmediatamente del juego. No regresó.

El entrenador Shane Steichen dijo que el dedo se salió de su lugar y los entrenadores lo volvieron a colocar.

"Simplemente miré hacia abajo y vi mi dedo, en una dirección diferente, y pensé, 'Tal vez estoy alucinando'. Lo miré de nuevo, y definitivamente estaba así”, afirmó Richardson.

Richardson intentó agarrar el balón en la línea lateral, pero dijo que no se sentía del todo bien.

Eso significó que Daniel Jones, quien está compitiendo con Richardson por el puesto titular de Indy, tuvo más acción de la esperada. Steichen dijo después del juego que consideraría cambiar su guion para el juego del próximo sábado contra Green Bay. Se esperaba que Jones comenzara ese juego, probablemente tomando más jugadas que Richardson.

Richardson, la selección número cuatro global del draft de la NFL de 2022, ha lidiado con una serie de lesiones durante sus dos primeras temporadas en la liga. Solo ha jugado en 16 de 34 partidos, perdiéndose todos menos dos a causa de lesiones. Tampoco ha podido terminar varios juegos adicionales.

Las interrupciones han obstaculizado el desarrollo de Richardson. Completó el 47.7% de sus pases la temporada pasada, el porcentaje más bajo entre los titulares regulares.

Jones firmó un contrato de un año por 14 millones de dólares durante la temporada baja. Fue agregado para competir con Richardson después de pasar sus primeras seis temporadas con los Giants de Nueva York. Fue liberado durante la temporada pasada y firmó con los Vikings de Minnesota, pero no tomó un snap oficial.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.