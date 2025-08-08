Cowboys no pueden permitirse que disputa contractual de Micah Parsons se extienda a la temporada

Jerry Jones es conocido por prolongar las negociaciones de contratos, por lo que no es sorpresa que Micah Parsons sea el más reciente astro de de los Cowboys de Dallas en tener que esperar un nuevo acuerdo.

Dak Prescott tuvo que jugar bajo la etiqueta de franquicia en 2020 después de no alcanzar un acuerdo sobre una extensión, y no consiguió otro nuevo contrato la temporada pasada hasta horas antes del inicio de la primera semana. Jones finalmente cedió e hizo de Prescott el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, con un promedio de 60 millones de dólares por año.

CeeDee Lamb quedó al margen hasta finales de agosto del año pasado tras una temporada All-Pro antes de que Jones le ofreciera un contrato de cuatro años y 136 millones de dólares.

El All-Pro Zack Martin se ausentó del campamento de entrenamiento en 2023 mientras el guard esperaba un nuevo contrato.

Esto no es nada nuevo para Jones.

Cuando los Cowboys eran el llamado “America's Team”, ni siquiera Emmitt Smith, un miembro del Salón de la Fama pudo recibir su pago rápidamente. El running back se perdió los dos primeros juegos de la temporada de 1993 debido a una disputa contractual. Finalmente firmó un contrato de 13,6 millones de dólares, el más alto para un corredor en ese momento, después de que los Cowboys comenzaran 0-2 sin él, pero aún así terminaron ganando el Super Bowl.

Jones mencionó eso cuando comenzó el campamento de entrenamiento. Eso no es una buena señal de que Parsons obtendrá lo que quiere más pronto que tarde.

Jones opera a su propio ritmo y hay mucho ego de por medio. Ha sido el único propietario desde que compró a los Cowboys en 1989 y se nombró a sí mismo gerente general. Contratar a Jimmy Johnson para reemplazar a Tom Landry fue la mejor decisión de Jones. Ambos entrenadores están en el Salón de la Fama por ello, y los Cowboys ganaron tres Super Bowls bajo la dirección de Jones.

Pero no se han clasificado al juego de campeonato de la NFC en 30 años y no superarán una dura división Este Parsons, el cazamariscales que sido All-Pro en dos ocasiones y es un talento generacional.

Los Eagles de Filadelfia son los campeones defensores del Super Bowl. Los Commanders de Washington se midieron con los Eagles en el duelo por el título de conferencia. Dallas tiene un gran desafío al intentar competir en la división y necesitarán a Parsons para tener una oportunidad.

Jones ni siquiera ha hablado con su agente, David Mulugheta. Jones ha dicho que tuvo conversaciones directas con Parsons en la primavera sobre una extensión de contrato que casi con certeza lo convertiría en el defensor mejor pagado en la historia de la NFL.

Al esperar a que Myles Garrett (4 años, 160 millones de dólares) y T.J. Watt (3 años, 123 millones de dólares) firmaran nuevos contratos, Parsons se perfila para ganar más de 41 millones de dólares por año. Los Cowboys esperaron para firmar a Prescott y se vieron obligados a darle más dinero que a cualquier otro jugador porque él era el siguiente quarterback en turno.

La paciencia de Jones tiene un impacto negativo en su chequera.

Parsons, quien está presente en el campamento, solicitó un canje la semana pasada. Jones lo desestimó.

“No tenemos intenciones de transferir a Micah, y eso es parte de las negociaciones”, dijo el copropietario de los Cowboys, Stephen Jones, al sitio web del equipo. “Esa es solo la naturaleza de las negociaciones. Creo que cualquier jugador que esté esperando un contrato, creo que he leído en toda la liga que todos han solicitado ser intercambiados. Así que eso es parte de ello. No tenemos intención de intercambiar a Micah. Está aquí en el campamento”.

El negocio es el negocio, pero parece que hay cierta tensión en esta relación que no se borrará hasta que Jones y los Cowboys cedan.

Jerry Jones no está seguro de que Parsons juegue en la Semana 1 contra los Eagles.

“Una gran parte de eso es su decisión. ¿Cómo podría saberlo yo?”, dijo.

Parsons está programado para ganar 24 millones de dólares en la última temporada de su contrato de novato de cinco años y podría ser etiquetado como franquicia en 2026 sin una extensión.

Prescott confía en que se llegará a un acuerdo porque él ha pasado por eso.

“Puedo decir por experiencia que es simplemente frustrante”, dijo Prescott. “Odio que esté pasando por eso, pero como le he dicho, sigue manejando las cosas de la manera en que lo estás haciendo, y creo que debería ser pagado”.

El veterano súper agente de la NFL Leigh Steinberg, quien representa a Patrick Mahomes de los Chiefs, también expresó confianza en que Parsons obtendrá su nuevo contrato.

“A pesar de la fricción actual y el foco público intensificado en torno al estancamiento contractual Cowboys-Parsons, esta situación se resolverá finalmente”, dijo Steinberg a la AP. “Micah Parsons es simplemente demasiado valioso para la franquicia, un talento generacional que es insustituible en el campo y central para la identidad del equipo. Los Cowboys, a pesar de todo el ruido, son en última instancia pragmáticos cuando se trata de retener a jugadores fundamentales. Al final, espero que se llegue a un acuerdo y que Parsons disfrute de una larga y exitosa carrera en Dallas”.

Es solo cuestión de cuándo y si Parsons se perderá algún juego, lo cual los Cowboys no pueden permitirse si quieren ser contendientes al campeonato.

