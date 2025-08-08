Rojo rescinde contrato con Boca Juniors y ficha para Racing Club

El experimentado defensor Marcos Rojo, quien llevó la cinta de capitán de Boca Juniors en los últimos tres años, rescindió contrato con el club argentino y fichó para Racing Club con vistas a la disputa de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces no como uno quiere”, anunció Rojo el viernes en sus redes sociales. “Fui capitán durante mucho tiempo, lo cual para mí será un orgullo imborrable”.

A primera hora de la mañana, Boca había informado sobre la rescisión del contrato que vinculaba al futbolista de 35 años con la institución hasta diciembre.

Pasado al mediodía, Rojo se presentó en una clínica de la capital argentina para someterse a una revisión médica antes de firmar contrato con Racing Club, justo en el límite del cierre de inscripciones de jugadores para los octavos de final de la Libertadores, instancia en la que se enfrentará la próxima semana al Peñarol de Uruguay.

Rojo llegó a Boca, equipo del cual es hincha, en 2021 tras un breve paso por Estudiantes. Jugó 118 partidos, anotó nueve goles y ganó cuatro títulos locales. Llevaba la cinta de capitán desde 2022.

Su ciclo también estuvo marcado por lesiones, varias expulsiones en partidos clave y ausencias en entrenamientos sin previo aviso.

Su etapa en Boca quedó sentenciada tras discutir con el entrenador Miguel Ángel Russo durante el Mundial de Clubes de Estados Unidos. Al regreso, el club boquense decidió separarlo del plantel profesional.

“Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas”, expresó el zaguero en redes sociales, sin dar más detalles.

Rojo, subcampeón del mundo con Argentina en 2014 y que también vistió las camisetas de Manchester United, Spartak de Moscú y Sporting Lisboa, buscará redimirse en la Academia, que tiene como principal objetivo ganar la segunda Copa Libertadores de su historia.

Boca recibirá casualmente a Racing este sábado por la liga local.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes