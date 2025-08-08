Falleció Billy Howton, estrella de los Packers y exjugador más longevo de la NFL

Billy Howton, una antigua estrella de los Packers de Green Bay considerado como uno de los receptores más productivos de la era previa al Super Bowl y fundador y primer presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL, ha fallecido. Tenía 95 años.

Howton murió en Houston el lunes, según un obituario. La funeraria Bradshaw-Carter confirmó su muerte el viernes.

Howton nació en Littlefield, Texas, en 1930. Se creía que era el jugador de la NFL más longevo que vivía.

Howton anotó el primer touchdown de recepción de los Packers en el estadio Lambeau Field en 1957. Fue seleccionado en la segunda ronda por los Packers en 1952 y se convirtió en el primer novato de la NFL con una temporada de 1.000 yardas en recepciones al registrar 1.231 yardas ese año. Lideró la liga en yardas de recepción dos veces, fue nombrado para cuatro Pro Bowls y fue dos veces All-Pro.

Tiene el récord de franquicia de Green Bay de un partido con 257 yardas de recepción en un partido de 1956 contra los Rams de Los Ángeles. Cuando se retiró en 1963, era el líder receptor de todos los tiempos de la NFL en recepciones (503) y yardas de recepción (8.459). Fue incluido en el Salón de la Fama de los Packers en 1974.

"Para mí, Howton es el receptor de pases más difícil de cubrir en la Liga Nacional", afirmó el miembro del Salón de la Fama, Emlen Tunnell, antes de la temporada de 1958, que fue la última de Howton con los Packers.

Después de siete años en Green Bay, Howton fue traspasado a los Browns de Cleveland en 1959 y luego a Dallas como miembro del equipo inaugural de los Cowboys en 1960. Pasó el resto de su carrera allí, jugando para el entrenador Tom Landry con los mariscales de campo Eddie LeBaron y Don Meredith.

Howton fue All-American en la Universidad en Rice y es miembro del Salón de la Fama de Rice.

