Paula Badosa se retira del US Open. No juega desde su derrota en primera ronda en Wimbledon

Paula Badosa se retiró el viernes del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la espalda que ha mantenido a la española fuera de actividad desde que fue eliminada en la primera ronda en Wimbledon el 30 de junio.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció la baja de Badosa y dijo que la suiza Jil Teichmann la reemplazará en el cuadro principal. La francesa Alizé Cornet, quien se retiró del tenis el año pasado pero regresó a la acción este año, es la siguiente mujer en la lista para entrar al cuadro en Flushing Meadows si alguien más se retira.

El último Grand Slam del año arrancará el 24 de agosto en los cuadros de individuales.

Badosa, de 27 años, alcanzó su mejor ranking de carrera al alcanzar el puesto número dos en 2022 y actualmente es la número 12.

Alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia este enero. Su mejor actuación en el US Open fue llegar a los cuartos de final el año pasado.

___

