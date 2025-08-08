Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Paula Badosa se retira del US Open. No juega desde su derrota en primera ronda en Wimbledon

AP Noticias
Viernes, 08 de agosto de 2025 16:27 EDT
PAULA BADOSA
PAULA BADOSA (AP)

Paula Badosa se retiró el viernes del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la espalda que ha mantenido a la española fuera de actividad desde que fue eliminada en la primera ronda en Wimbledon el 30 de junio.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció la baja de Badosa y dijo que la suiza Jil Teichmann la reemplazará en el cuadro principal. La francesa Alizé Cornet, quien se retiró del tenis el año pasado pero regresó a la acción este año, es la siguiente mujer en la lista para entrar al cuadro en Flushing Meadows si alguien más se retira.

El último Grand Slam del año arrancará el 24 de agosto en los cuadros de individuales.

Badosa, de 27 años, alcanzó su mejor ranking de carrera al alcanzar el puesto número dos en 2022 y actualmente es la número 12.

Alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia este enero. Su mejor actuación en el US Open fue llegar a los cuartos de final el año pasado.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in