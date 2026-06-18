Toronto vence 3-0 a Boston tras colocar a Max Scherzer en la lista de lesionados

Andrés Giménez conectó dos hits, impulsó una carrera y se robó tres bases; Vladimir Guerrero Jr. remolcó dos carreras y Toronto venció a los Medias Rojas de Boston 3-0 la noche del miércoles, después de que los Azulejos colocaran en la lista de lesionados al abridor programado Max Scherzer.

Braydon Fisher consiguió los primeros cuatro outs después de que espasmos en la espalda enviaran al derecho de 41 años a la lista de lesionados de 10 días por segunda vez esta temporada.

Simeon Woods Richardson (1-7), adquirido en una transacción por dinero en efectivo el 3 de junio tras un inicio de 0-7 con los Mellizos, siguió con tres entradas en blanco para llevarse la victoria. Louis Varland ponchó a los tres bateadores en la novena para su 14to salvamento.

Toronto utilizó a siete lanzadores para dejar varados a 13 corredores, mientras los Medias Rojas se fueron de 12-0 con corredores en posición de anotar. Boston dejó a 13 en base en una derrota 6-1 en el primer juego y se fue de 12-1 con corredores en posición de anotar, aunque ese hit no produjo carrera.

Davis Schneider abrió la tercera entrada con un doble ante el novato Jake Schneider (1-3) y el venezolano Giménez siguió con un sencillo con un out para tomar la ventaja. Giménez se robó la segunda antes de que George Springer recibiera un pelotazo, y ambos concretaron un doble robo antes de que el rodado del dominicano Guerrero pusiera el 2-0.

Giménez conectó un sencillo, se robó la segunda y anotó con el sencillo de Guerrero en la octava para la carrera definitiva.

Boston ha perdido tres seguidos y tiene marca de 1-39 esta temporada cuando se queda abajo por dos carreras. Los Medias Rojas caen a 12-24 en casa, el peor registro de las Grandes Ligas.

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