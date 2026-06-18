Bellinger y Goldschmidt conectan jonrones y Yankees vencen 10-5 a Medias Blancas

Cody Bellinger bateó un jonrón temprano y se quedó a un triple de completar el ciclo; Paul Goldschmidt pegó un cuadrangular por tercera vez en cuatro juegos, y los encendidos Yankees de Nueva York aprovecharon otra entrada grande para vencer 10-5 a los Medias Blancas de Chicago la noche del miércoles.

Los Yankees ganaron su cuarto juego consecutivo y por novena vez en 13 partidos desde que perdieron de manera indefinida a su estrella, el toletero Aaron Judge, por una fractura en la costilla derecha, después de que Jalen Brunson y Josh Hart realizaron lanzamientos ceremoniales de la primera bola para continuar la celebración por los Knicks de Nueva York, campeones de la NBA. Los Yankees también igualaron su mayor ventaja en la cima del Este de la Liga Americana al colocarse 3 1/2 juegos por delante de Tampa Bay.

Bellinger conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada ante Anthony Kay (6-2), pegó un doble en la tercera contra el zurdo y abrió una quinta de cinco carreras con un sencillo. Bellinger terminó con tres imparables por quinta vez esta temporada.

Goldschmidt coronó la gran entrada de Nueva York con un batazo de tres carreras a las gradas del jardín derecho ante el relevista Tyler Davis, quien entró después de que Sean Newcomb recibiera en el tríceps izquierdo una línea conectada por Anthony Volpe. El jonrón de Goldschmidt fue el 11mo, con el que superó su total en 146 juegos la temporada pasada.

Jazz Chisholm Jr. se convirtió en el quinto jugador de los Yankees en llegar a dobles dígitos en jonrones este año cuando se voló la barda en la séptima para poner la pizarra 10-3.

El panameño José Caballero añadió un sencillo de dos carreras en la quinta y Volpe conectó un triple productor en la segunda.

Carlos Rodón (3-2) permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas contra su exequipo. El zurdo ponchó a siete y dio una base por bolas.

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