City tendrá un hostil visita al Liverpool tras ser declarado culpable de irregularidades financieras

Erling Haaland y los otras estrellas del Manchester City han observado desde la distancia cómo el club lidia con las consecuencias de haber sido declarado culpable de irregularidades financieras a gran escala en el mayor escándalo de la historia de la Liga Premier.

Ahora les toca afrontar las consecuencias.

El primer partido del City tras una ventana internacional dominada por el explosivo veredicto en su prolongado caso se juega el domingo.

Y tenía que ser en Anfield.

Desde hace tiempo, una visita a Liverpool ha sido considerada por el City como el partido fuera de casa más duro y temible de la temporada. Ahora parece que será aún más hostil para Haaland, Rayan Cherki y el resto.

Liverpool podría considerarse el equipo que más sufrió por la serie de infracciones financieras cometidas por el City, según las conclusiones de un panel investigador independiente, entre 2009 y 2018 —el periodo en el que la propiedad del City en Abu Dabi armó un plantel que más tarde dominaría el fútbol inglés. El City apeló las conclusiones y sigue sosteniendo su inocencia.

Bajo el extécnico Jürgen Klopp, el Liverpool ganó la Liga Premier en el 2020, pero el equipo también terminó segundo, a un punto del City de Pep Guardiola, en las temporadas 2018-19 y 2021-22, tras memorables carreras por el título que elevaron el listón en cuanto a puntos obtenidos y al nivel de fútbol desplegado.

Lo que ayudó al City a alcanzar ese nivel fue casi una década de incumplimiento de las reglas, determinó el panel independiente.

Así que será entendible que los aficionados del Liverpool estén furiosos dentro y fuera de Anfield. Creerán que se les deben algunos títulos.

Aparte de Phil Foden, que está suspendido para el partido, ningún integrante actual del plantel del City siquiera jugó para el club entre 2009 y 2018. Enzo Maresca asumió como entrenador del City apenas en junio.

Aun así, serán ellos quienes carguen con el peso del descontento generalizado de los aficionados de todo el país en los próximos meses.

Lo intrigante será quién, de la propiedad o la directiva del City, asista al partido en Liverpool. ¿Cuánto pesará el asunto sobre los jugadores bajo la presión más intensa? Y cuál será la reacción de los aficionados del City que acuden al estadio, con el futuro de su club tan incierto. Las posibles sanciones incluyen una enorme deducción de puntos e incluso la expulsión de la Premier League.

El City lidera la liga con el máximo de 15 puntos en cinco partidos —todos disputados cuando el club estaba siendo investigado de esas infracciones financieras.

Ahora que ha llegado el veredicto de culpabilidad, es momento de ver el impacto en el equipo —y la reacción de sus rivales.

Enfrentamientos clave

El campeón defensor Arsenal reinicia la temporada tras una pausa ampliada de tres semanas por compromisos internacionales, en casa ante el Leeds el sábado al mediodía.

El Manchester United recibe al colero Tottenham —que tiene dos puntos— en uno de los otros cinco partidos del sábado.

Jugadores a seguir

La ventana internacional estuvo marcada por una oleada de lesiones de jugadores destacados de la Liga Premier. Ahora toca ver cuán graves son.

Alexander Isak y Cody Gakpo regresaron a Liverpool para una evaluación de lesiones sufridas jugando para Suecia y Países Bajos, respectivamente. Ambos están en duda para el domingo. También podría estarlo Haaland, que pidió ser sustituido a mitad de la segunda parte del último partido de Noruega en la Liga de Naciones, aunque eso pudo deberse al cansancio.

Kai Havertz, que ha sido el delantero titular del Arsenal esta temporada, se lesionó en el primero de los cuatro partidos disputados por Alemania —aunque eso fue hace dos semanas.

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