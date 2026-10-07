Jon Rahm no formará parte de la próxima versión de LIV Golf en el 2027

El español Jon Rahm no formará parte de la próxima versión de LIV Golf, lo que supone un revés para el atribulado circuito mientras intenta salir de la bancarrota y forjar un nuevo camino sin el músculo financiero del fondo soberano de Arabia Saudí.

John Beck, el abogado que Rahm contrató para los procedimientos de bancarrota de LIV, señaló durante una audiencia el miércoles en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Nueva Jersey que Rahm revisó los términos propuestos de LIV 2.0 y decidió que no participaría en 2027.

Rahm, dos veces campeón de un major y el último jugador en ser número 1 del mundo antes de Scottie Scheffler, estuvo entre las adquisiciones más grandes y sorprendentes de LIV Golf a finales de 2023, cuando era el vigente campeón del Masters.

Rahm había dicho en mayo que aún le quedaban varios años de contrato. Su prima por firmar, nunca confirmada, se informó que rondaba los 300 millones de dólares.

Esta no fue una decisión sorprendente aunque durante el verano rechazó responder a las preguntas sobre el tema.

Esta semana el tribunal permitió que Sergio García pusiera fin a su contrato cuando el español de 46 años y excampeón del Masters pidió una clarificación de su estatus. García está entre los jugadores que se fueron a LIV en 2022.

Aún faltaba la separación formal de LIV Golf y definir dónde jugaría Rahm a continuación. El PGA Tour ha dicho que no mantendría conversaciones con ningún jugador de LIV que siguiera legalmente bajo contrato. Beck declinó hacer comentarios cuando fue contactado por teléfono.

Brooks Koepka regresó al PGA Tour después de que negoció la rescisión de su contrato con LIV y después de que el director ejecutivo, Brian Rolapp, impusiera fuertes estipulaciones financieras al inicio de este año. Rolapp ofreció el acuerdo a otros tres campeones de majors, incluido Rahm, dándoles un plazo de dos semanas para decidir. Ninguno aceptó la oferta.

Dos meses después, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí dijo que dejaría de financiar la liga rival después de la temporada 2026.

El PGA Tour no comentó de inmediato sobre la decisión de Rahm.

Los planes de Rahm se revelaron dos días después de que BC Partners Credit anunciara un pago inicial de inversión para LIV Golf 2.0, que aún requiere aprobación, y que permitiría a la liga avanzar con un enfoque centrado en equipos en el que los jugadores serían propietarios de participaciones.

Parte del acuerdo de apoyo a la reestructuración enmendado de LIV extendió el plazo para que los jugadores decidan si quieren quedarse para LIV 2.0.

“Creemos profundamente en el futuro de esta liga y en la oportunidad de construir algo distintivo junto a nuestros jugadores”, indicó el lunes el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O’Neil. “Estamos cumpliendo nuestros principales hitos y, aunque todavía queda trabajo por delante, hoy marca un progreso significativo hacia una liga verdaderamente global, centrada en equipos y propiedad de los jugadores, que complementa el juego en general y crea nuevas oportunidades para jugadores, aficionados, socios y la próxima generación de golfistas”.

Rahm fue el campeón individual por puntos en cada uno de los últimos tres años, cuando el premio en metálico era de 20 millones de dólares para la competencia individual y se otorgaban bonificaciones por la carrera de puntos. Sus ganancias totales en LIV durante los últimos tres años superaron los 100 millones de dólares.

Rahm se retiró esta semana del Abierto de España porque su esposa, Kelley, está en casa en Arizona esperando su cuarto hijo. Sigue siendo miembro del circuito europeo y planea jugar en Abu Dabi y Dubái a finales de año.

El PGA Tour suele sancionar a los jugadores con una prohibición de un año después de su último evento de LIV, aunque hizo una excepción con Koepka.

Bryson DeChambeau, entre quienes presentaron una demanda antimonopolio contra el circuito cuando comenzó LIV, no ha indicado ningún deseo de regresar.

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