La UEFA detalla el perfil del candidato que quiere para desafiar a Infantino y reformar la FIFA

La UEFA detalló el tipo de presidente que quiere para reemplazar a Gianni Infantino al frente de la FIFA: “una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol”.

Un candidato que “represente a la FIFA a nivel global y aporte liderazgo sin ejercer funciones de gestión”, señaló el organismo rector del fútbol europeo el jueves tras una reunión de sus 55 federaciones miembro, en la que se definió una estrategia para encontrar un rival para Infantino antes de la fecha límite del 18 de noviembre.

No se habló el jueves de quién podría ser exactamente ese candidato, pero se sabe que no será el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y posiblemente tampoco sea europeo.

Ceferin sí aprovechó la reunión para confirmar que se presentará a la reelección para un cuarto y último mandato el próximo 22 de abril en Astaná, Kazajistán.

El abogado esloveno ha encabezado desde julio los esfuerzos globales de dirigentes del fútbol para sacar a Infantino de una presidencia cada vez más autoritaria, antes o durante la elección de la FIFA del próximo 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

El plan secreto de Infantino —que fue rechazado— para vender participaciones del Mundial y de otros torneos a inversores privados llevó a la UEFA, que ya estaba molesta con los proyectos y gobernanza de la FIFA, a impulsar la idea de presentar un rival contra él.

“La FIFA también necesita un nuevo liderazgo: una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol, con la visión y la experiencia para liderar, la capacidad de generar confianza en todas las regiones y un compromiso inequívoco con el desarrollo, la reforma, la integridad y la independencia”, manifestó la UEFA en un comunicado tras la reunión de todo el día en Berlín.

La UEFA reiteró la promesa que hizo anteriormente de que las 211 federaciones miembro de la FIFA deberían recibir un dividendo único de 10 millones de dólares procedente de las reservas del organismo rector.

Las reservas de efectivo de la FIFA se sitúan cerca de los 6.000 millones de dólares tras un lucrativo Mundial masculino celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

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