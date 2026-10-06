Harry Kane marca dos goles en su aparición 125 con Inglaterra

Harry Kane hizo el martes su aparición número 125 con Inglaterra, igualando el récord, en el partido de la Liga de Naciones contra Chequia en el estadio de Wembley, y marcó la gran ocasión con otros dos goles.

El delantero del Bayern Múnich igualó al exarquero Peter Shilton en la lista de jugadores con más partidos con la selección masculina de Inglaterra. Puede romper el récord cuando Inglaterra juegue contra Croacia el 12 de noviembre, también en Wembley.

Kane, de 33 años, llegó a 91 goles internacionales —un récord absoluto de anotación con Inglaterra— al empujar a la red un remate a corta distancia en el minuto 40 y al cabecear un córner en el 57. También envió el centro que Vladimir Coufal desvió a su propia portería para adelantar a Inglaterra.

“Cada vez está mejor”, dijo Jude Bellingham, figura de Inglaterra, sobre Kane, quién es capitán de Inglaterra desde 2018 y está entre los favoritos para ganar el Balón de Oro cuando el prestigioso premio se entregue el 26 de octubre en Londres.

Kane debutó con Inglaterra en marzo de 2015 y anotó a los 80 segundos de ingresar como suplente contra Lituania.

Kane tiene ahora 38 goles más que Wayne Rooney, quien ocupa el segundo lugar en la lista de goleadores.

Shilton, que jugó con Inglaterra de 1970 a 1990, felicitó a Kane en un mensaje de video en redes sociales antes del partido y afirmó que el exdelantero del Tottenham podría establecer un récord de apariciones que “quizá nunca se supere”.

“Porque sigues en plena forma, Harry”, manifestó Shilton, de 77 años. “Sigues jugando bien y marcando goles. Y sé cuánta dedicación y trabajo duro pones realmente para lograr esto”.

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