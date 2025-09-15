Chiefs caen a 0-2 por primera vez desde 2014 tras derrota ante Eagles en revancha del Super Bowl

Patrick Mahomes lanzó un par de pases profundos en los minutos finales de una derrota por 20-17 ante los Eagles de Filadelfia en su revancha del Super Bowl el domingo. Ambos estaban destinados a Tyquan Thornton, y juntos contaron la historia de los Chiefs de Kansas City.

El primero fue simplemente un pase demasiado largo cuando Thornton estaba completamente libre, lo que habría resultado en un fácil touchdown. Parecía caracterizar la forma en que los Chiefs no han podido poner en marcha su otrora poderosa ofensiva. Lograron solo 294 yardas contra los Eagles en una muestra de ineptitud ofensiva que imitó de cerca el gran juego de febrero pasado.

El segundo fue una recepción de Thornton en la zona de anotación. Fue la primera gran jugada que los Chiefs lograron en todo el partido, y llegó demasiado tarde, epitomizando la forma en que las cosas están yendo para los campeones de la Conferencia Americana en estos días: cerca, pero no lo suficientemente bueno.

Los Eagles recuperaron la patada corta subsiguiente y agotaron el reloj en la primera derrota en casa de los Chiefs desde el 25 de diciembre de 2023.

"Sigamos jugando duro", dijo simplemente el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. "Me hago cargo de esta. Sigamos jugando duro. Manténganse unidos".

Los Chiefs ahora están 0-2 por primera vez desde 2014, cuando Reid estaba en su segunda temporada en Kansas City. Esa también fue la última vez que no lograron llegar a los playoffs; han alcanzado al menos el juego por el título de la AFC en las últimas siete temporadas.

En las cinco temporadas de un playoff ampliado a 14 equipos, solo cinco de los 41 equipos que comenzaron 0-2 llegaron a la postemporada.

También es la primera vez que Mahomes, uno de los competidores más feroces de la NFL y quizás de todos los deportes, ha estado 0-2 desde la temporada 2011 en Whitehouse High School en Texas. Esa fue su temporada de segundo año, el año antes de convertirse en el quarterback titular.

"Jugamos contra dos buenos equipos de fútbol americano y cometimos errores en momentos importantes, cosas que no estamos acostumbrados a hacer", dijo Mahomes. "Pero creo que estamos uniéndonos como equipo. Quiero decir, lidiamos con la adversidad. Se trata de cómo la manejas. Y obviamente, este no es el comienzo que queremos, pero ¿cómo vamos a responder?"

El hecho de que ambos pases profundos en los minutos finales del juego fueran para Thornton también es revelador. Los Chiefs sabían que estarían sin su receptor principal Rashee Rice durante los primeros seis juegos por violar la política de conducta personal de la NFL, parte de las consecuencias de su accidente de carreras callejeras en una autopista de Dallas en marzo de 2024. Pero no sabían que estarían sin tres de sus cuatro receptores principales con Xavier Worthy y Jalen Royals ambos fuera por lesiones.

Worthy ni siquiera pudo pasar del primer cuarto de una derrota en el inicio de temporada contra los Chargers en Brasil antes de dislocarse el hombro en una colisión con su compañero de equipo Travis Kelce. Royals no ha podido jugar en absoluto debido a una lesión en la rodilla.

El calendario tampoco ha favorecido a los Chiefs.

Comenzaron viajando a la mitad del mundo para jugar contra uno de los equipos emergentes de la AFC en suelo extranjero, en lugar de ser recompensados con un partido inaugural en casa por su última aparición en el Super Bowl. Luego, tuvieron que volar de regreso a casa para una revancha con un equipo que los derrotó 40-22 en el Superdome de Nueva Orleans para negarles un inédito tricampeonato del Super Bowl.

El camino se vuelve un poco más fácil, al menos temporalmente. Los Chiefs visitan a los Giants de Nueva York el próximo fin de semana para un enfrentamiento de equipos sin victorias. Pero luego viene un tramo en el que los Chiefs juegan contra al menos cuatro contendientes legítimos al campeonato en los Ravens, Lions, Commanders y Bills, y uno que podría determinar la temporada antes de que siquiera llegue a la mitad.

"No es como si estuviéramos fallando por mucho", dijo Mahomes. "Sé que es frustrante para los fanáticos, pero siento que estamos cerca. Y todo lo que podemos hacer es seguir trabajando y seguir esforzándonos y estar listos".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.