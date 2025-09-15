Stay up to date with notifications from The Independent

Ganador del Maratón del Mundial de Atletismo se decide en un sprint y un final de foto

AP Noticias
Domingo, 14 de septiembre de 2025 22:12 EDT
MUNDIAL ATLETISMO JAPÓN
MUNDIAL ATLETISMO JAPÓN (AP)

Corrieron durante más de dos horas y necesitaron un final de fotografía para determinar al ganador.

Alphonce Simbu superó a Amanal Petros en el maratón masculino en el Campeonato Mundial el lunes en una carrera de 42.195 kilómetros a través de las calles de Tokio que se decidió en un sprint en la recta final de la pista en el Estadio Nacional de Japón.

Fue el maratón más reñido en la historia de los campeonatos mundiales. Ambos hombres registraron un tiempo de 2:09.48, con la foto mostrando a Simbu cruzando la línea una fracción —0.03 segundos— antes.

Simbu le da a Tanzania su primera medalla de oro olímpica o de campeonato mundial en cualquier evento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

