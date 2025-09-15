Defensa de Eagles brilla en repetición del Super Bowl al vencer 20-17 a Chiefs

Jalen Hurts y Saquon Barkley lograron carreras de touchdown, y Andrew Mukuba consiguió una gran intercepción a Patrick Mahomes en el último cuarto, ayudando a los Eagles a conseguir una victoria el domingo de 20-17 sobre los Chiefs de Kansas City, en una repetición del pasado Super Bowl que Filadelfia ganó de manera contundente.

Hurts lanzó para solo 101 yardas y Barkley fue limitado a 88 por tierra, pero la defensa de los Eagles (2-0) se destacó, llevándolos a su séptima victoria consecutiva y la 17ª en un lapso de 18 juegos. Mantuvieron a los Chiefs en 294 yardas, los detuvieron una vez en cuarta oportunidad y lograron el único balón perdido en un momento crucial del juego.

Los Eagles han ganado ahora tres seguidos contra Kansas City. Los Chiefs habían ganado los cuatro enfrentamientos anteriores.

Mahomes tuvo solo 187 yardas por aire, luchando una vez más para encontrar jugadores abiertos sin el receptor suspendido Rashee Rice y su compañero lesionado Xavier Worthy. Mahomes sí logró 66 yardas y un touchdown por tierra, pero el dos veces MVP no recibió mucha ayuda de nadie más mientras los Chiefs caían a 0-dos por primera vez desde la temporada 2014.

