Barcelona golea 6-0 a Valencia con goles de Raphinha, Lewandowski y López

Raphinha, Robert Lewandowski y Fermín López anotaron dos goles cada uno mientras el Barcelona goleó 6-0 al Valencia en La Liga española el domingo.

El partido se jugó en las instalaciones de entrenamiento del equipo porque el club catalán aún no tiene los permisos adecuados para reabrir el renovado estadio Camp Nou.

Barcelona consiguió la victoria a pesar de jugar sin el lesionado Lamine Yamal.

Fue el tercer triunfo en cuatro partidos para abrir la temporada para el Barcelona, que se colocó a dos puntos del líder temprano de la liga, el Real Madrid, que ganó 2-1 en la Real Sociedad el sábado.

El Barcelona tuvo que jugar su primer partido de liga en casa de la temporada en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 personas, mientras espera los permisos que le permitirán regresar al Camp Nou, que tendrá capacidad para casi 100.000 aficionados.

El recinto Johan Cruyff suele albergar al equipo femenino del Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos.

El Barcelona jugó las dos últimas temporadas en el Estadio Olímpico de la ciudad, de propiedad pública, mientras se realizaban las obras de renovación en el Camp Nou.

Barcelona en control

El Barcelona estuvo en control desde el inicio contra el Valencia. López anotó sus goles a los 29 y 56 minutos, Raphinha marcó en el 53 y 66, y Lewandowski lo hizo al 76 y 86.

Tanto Raphinha como Lewandowski anotaron sus goles después de salir del banquillo. Informes no confirmados de medios españoles dijeron que Raphinha no pudo comenzar porque llegó tarde al equipo el domingo, aunque el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dijo más tarde que fue una decisión técnica no iniciarlo tras su participación con Brasil durante el receso internacional.

Lewandowski, jugando su partido número 150 con el Barcelona, no había anotado previamente para el club en esta temporada de liga.

“Estuvimos en control desde el principio. Sabíamos lo que teníamos que hacer para conseguir la victoria”, dijo el centrocampista del Barcelona, Marc Casadó. “Jugamos nuestro juego. Las oportunidades de gol y los goles llegaron”.

El Valencia, situado cerca del fondo de la clasificación con dos derrotas, tuvo solo dos intentos, uno de ellos a puerta.

El Barcelona ha superado al Valencia 18-1 en los últimos tres partidos entre los clubes.

Otros resultados

El Real Betis remontó para empatar 2-2 con Levante, que había construido una ventaja de dos goles en los primeros 10 minutos.

Osasuna ganó por segunda vez al vencer al Rayo Vallecano 2-0, mientras que el Celta de Vigo logró un empate 1-1 con el Girona en casa gracias a un penalti en tiempo de descuento convertido por Borja Iglesias.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.