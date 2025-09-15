Colts derrotan 29-28 a Broncos con gol de campo de 45 yardas de Spencer Shrader

Spencer Shrader logró un gol de campo de 45 yardas sin tiempo en el reloj después de que los Broncos fueran castigados por apalancamiento en su intento fallido de 60 yardas, y los Colts de Indianápolis vencieron 29-28 a Denver el domingo para su primer inicio de 2-0 desde 2009.

Con una desventaja de dos puntos y 3:15 por jugar, los Colts jugaron de manera conservadora en su última serie, con Jonathan Taylor corriendo el balón siete veces y Daniel Jones lanzando solo un pase. Esas jugadas sumaron 26 yardas y prepararon el intento de Shrader desde el logo de los Colts en el centro del campo, que falló al quedar corto y a la derecha.

Pero Dondrea Tillman fue sancionado por apalancamiento, usando a un compañero de equipo para impulsarse en el aire e intentar bloquear la patada. La penalización de falta personal de 15 yardas puso a Indy dentro del rango de Shrader, y él convirtió fácilmente su quinto gol de campo del juego.

Jones completó 23 de 34 pases para 316 yardas y un touchdown. También anotó en una carrera de una yarda en su segunda apertura con los Colts. Fue su primer juego de 300 yardas desde que lanzó para 321 yardas el 17 de septiembre de 2023, para los Giants de Nueva York.

