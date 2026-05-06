Kansas City es una sede clave del Mundial, con Inglaterra, Argentina y Holanda

De todos los lugares, el Medio Oeste estadounidense —y Kansas City en particular— podría considerarse el corazón del Mundial, y no solo por su ubicación geográfica, justo en el centro de Estados Unidos.

El Arrowhead Stadium, la casa de los Chiefs de Kansas City de la NFL, será escenario de seis partidos, incluido un encuentro en la ronda de dieciseisavos de final y un partido de cuartos de final. Además, cuatro selecciones de alto perfil decidieron instalar base en Kansas City y sus alrededores: Lionel Messi y Argentina, Harry Kane e Inglaterra y Virgil van Dijk y Holanda en el área metropolitana. La otra es Argelia en la cercana Lawrence, sede de la Universidad de Kansas.

Y recuerde: hay una Kansas City, Missouri, y una Kansas City, Kansas, lo que puede resultar confuso para quienes la visitan por primera vez. La mayoría de las actividades del Mundial se llevarán a cabo del lado de Missouri de la línea estatal.

Lugares emblemáticos para visitar

Hay muchas atracciones culturales en Kansas City, entre ellas el Museo y Monumento Nacional de la Primera Guerra Mundial, el Museo de las Ligas Negras de Béisbol, el reconocido Museo de Arte Nelson-Atkins, el Museo Americano del Jazz y la estación de trenes Union Station.

Escena gastronómica en Kansas City

Kansas City es conocida por su barbacoa, en particular por los “burnt ends”, que son las puntas recortadas de una falda de res ahumada (brisket). La verdadera pregunta no es qué comer, sino dónde, porque hay decenas de excelentes locales de BBQ. Van desde los más exclusivos (Fiorella's Jack Stack) hasta los famosos (Joe's Kansas City Bar-B-Que), los premiados (Q39), los legendarios (Arthur Bryant's) y los modestos pero muy queridos (B.B.’s Lawnside BBQ). Para los aficionados del Mundial que planeen paradas aquí, en Texas y en Georgia, un recorrido de barbacoa para comparar estilos es imprescindible.

Zonas para aficionados

El festival gratuito para aficionados en Kansas City se realizará en los terrenos del memorial de la Primera Guerra Mundial. En pantallas gigantes se transmitirán los partidos del Mundial, y en el programa figura música en vivo de artistas como The Chainsmokers, Flo Rida y The All-American Rejects.

Opciones de transporte

Moverse por el centro es fácil gracias al tranvía de Kansas City. Llegar a los partidos es otro asunto. El Arrowhead Stadium está ubicado a unos 16 kilómetros (10 millas) al este del centro, y los aficionados suelen ir en auto al estadio. El estacionamiento será muy limitado durante el Mundial, por lo que más de 200 autobuses ofrecerán servicios de transporte con boleto desde distintas zonas de la ciudad.

Consejos sobre el estadio

El Arrowhead no tiene techo, y las temperaturas de verano pueden alcanzar los 37 grados celsius (100 F) en Kansas City, por lo que todos los partidos se jugarán por la noche. Esta también es la zona central del llamado “corredor de tornados”, así que es importante estar atento al clima. El estadio en sí es una de las instalaciones emblemáticas de la NFL y es conocido por darle a los Chiefs una gran ventaja como locales. Será reemplazado para 2031 por un nuevo estadio techado de 3.000 millones de dólares que se construirá al otro lado de la línea estatal, en Kansas City, Kansas.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa