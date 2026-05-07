Lo que hay que saber sobre la final de la Liga de Campeones de 2026

El vigente campeón Paris Saint-Germain se enfrentará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones de 2026.

PSG eliminó al Bayern Múnich en las semifinales tras empatar el miércoles 1-1 para asegurar su lugar en el partido decisivo en el Puskas Arena de Budapest, el 30 de mayo.

El ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé adelantó al PSG en el tercer minuto tras un veloz contraataque encabezado por Khvicha Kvaratskhelia. Harry Kane empató para el Bayern en el tiempo de descuento, pero el PSG avanzó por 6-5 en el global después de ganar un vibrante partido de ida 5-4.

El Arsenal superó al Atlético de Madrid 2-1 en el global en su semifinal.

Esto es lo que hay que saber sobre la final de la Liga de Campeones.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones y a qué hora es el saque inicial?

La final de este año se disputará en Budapest el 30 de mayo. La hora del inicio se adelantó a las 1700 GMT después de que tradicionalmente se jugara a las 2000. El organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, indicó que la decisión de adelantar el saque inicial busca mejorar la experiencia del día de partido para los aficionados y optimizar la logística, incluido el transporte público.

¿Quién encabeza el espectáculo previo al partido?

La banda de rock The Killers actuará esa noche. En años recientes, Linkin Park y Lenny Kravitz han encabezado el show.

Sobre los finalistas

El Arsenal está en la final por primera vez desde 2006. Es apenas su segunda presencia en un duelo por el título continental y nunca ha ganado la principal competición europea de clubes, tras perder ante el Barcelona hace 20 años.

El equipo del español Mikel Arteta fue derrotado en las semifinales del año pasado por el PSG, que venció al Inter de Milán 5-0 en la final para levantar el trofeo por primera vez.

Desde que el torneo fue rebautizado como la Liga de Campeones en la temporada 1992-93, sólo el Real Madrid ha revalidado el título, al ganarlo tres veces consecutivas entre 2016 y 2018.

El PSG perdió la final de 2020 ante el Bayern.

Sobre el Puskas Arena

El estadio, con capacidad para 67.000 espectadores, fue inaugurado en 2019 y construido en el mismo emplazamiento del anterior Ferenc Puskas Stadion —llamado así por el ícono de la selección de Hungría y del Real Madrid, que ganó tres Copas de Europa como jugador.

Ganadores recientes

2025 PSG

2024 Real Madrid

2023 Manchester City

2022 Real Madrid

2021 Chelsea

Más títulos de la Liga de Campeones/Copa de Europa 15 Real Madrid

7 Milan

6 Bayern Múnich, Liverpool

5 Barcelona

4 Ajax

3 Manchester United, Inter de Milán

¿Dónde es la final de la Liga de Campeones 2026-27?

La final de 2027 se disputará en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Será la segunda vez que albergue la final, después de haber sido sede del duelo definitivo de 2019 entre Liverpool y Tottenham.

La ciudad de Madrid ha acogido la final en cinco ocasiones anteriores.

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