Brian Cashman: Intentamos por Rutschman y Skubal antes de fichar a García y Ramos

El gerente general Brian Cashman manifestó que los Yankees mantuvieron conversaciones con los Tigres de Detroit sobre Tarik Skubal y con los Orioles de Baltimore sobre Adley Rutschman, pero no pudieron encontrar un acuerdo antes del lunes en la fecha límite de canjes.

En su lugar, los Yankees encontraron otras maneras de reforzar su roster, al incorporar al jardinero boricua Heliot Ramos en un canje de tres jugadores con los Gigantes de San Francisco, últimos en la tabla, un día después de adquirir al bateador zurdo Luis García Jr. de los Nacionales de Washington a cambio de cuatro lanzadores.

Skubal fue a los Dodgers el domingo en un canje bomba por tres prospectos, y Rutschman fue enviado más temprano el lunes a los Medias Rojas por un paquete que incluyó a tres de los principales prospectos de Boston.

“Tuvimos muchas conversaciones con Baltimore, pero obviamente no pudimos cumplir el precio. Así que hicieron sus negocios en otro lado y nosotros seguimos trabajando, pero al final del día no existió una oportunidad con la que nos sintiéramos lo suficientemente bien como para concretarla”, señaló Cashman en una videoconferencia después de que venciera la fecha límite de canjes.

Los Yankees tenían menos necesidad de Skubal, ya que su rotación comenzó el lunes con una efectividad de 3,46, pero sus receptores llegaron al primer juego de la serie contra los Cardenales bateando para .188 con ocho jonrones y 27 carreras impulsadas, 28vos entre los 30 equipos.

“Hablamos con Detroit. Pusieron un precio alto y, para ser honesto, no pudimos hacer que se movieran de lo que dijeron que podría funcionar, pero al mismo tiempo nos comunicaban que quizá ni siquiera eso ganaría el día, y luego se quedaron en silencio, creo que después de conseguir lo que estaban buscando”, señaló Cashman.

García estuvo en la alineación como primera base y bateando tercero, después de conectar para un máximo de su carrera de .283 en su primera temporada como primera base titular con Washington. El promedio de García es el más alto en los Yankees, que comenzaron el lunes con promedio de .232 y bateando para .219 en 53 juegos desde que perdieron al capitán Aaron Judge hace dos meses.

“Creo que ha sido una de las claves de cómo se ha desarrollado la temporada hasta ahora. Antes solía batear muy bien la pelota, pero muchas veces era por el suelo. Así que creo que uno de los enfoques fue poner la pelota en el aire y seguir pegándole con la misma intensidad; pero levantarla, y han llegado mejores resultados”, añadió García el lunes a través de un traductor.

Además del promedio, García también se unió a los Yankees tras conectar un máximo de su carrera de 23 jonrones y producir un tope personal de 78 carreras impulsadas. Fue tercero en las Grandes Ligas con un porcentaje de slugging de .560, detrás de su nuevo compañero Ben Rice y del toletero cubano de Houston Yordan Álvarez, además de batear para .330 con corredores en posición de anotar.

“Con lo buen año que está teniendo, liderando la liga en porcentaje de slugging allá, creemos que potencialmente hay más en nuestro estadio. Así que es emocionante. Necesitábamos inyectar una presencia en nuestro orden al bate, y creemos que lo hemos hecho de una gran manera”, expresó el mánager Aaron Boone.

García participó en 93 juegos como primera base con los Nationals y compartirá tiempo con Ben Rice y Paul Goldschmidt en la inicial y como bateador designado. En ocasiones tuvo dificultades defensivas como segunda base antes de pasar a primera base de tiempo completo.

García, de 26 años, nació en Nueva York y dijo que sus Yankees favoritos al crecer eran Derek Jeter y Robinson Canó. Su padre, Luis García Sr., apareció en ocho juegos con los Tigres en 1999 y pasó 10 temporadas en las ligas menores de 1993 a 2002.

Los Yankees necesitaban otro jardinero después de perder a Cody Bellinger por una distensión en el tendón de la corva izquierdo el 25 de julio, y Ramos bateó para .264 con nueve jonrones y 34 carreras impulsadas en 74 juegos con los Gigantes. También tuvo un OPS de .835 contra lanzadores zurdos y conectó 43 jonrones en las dos temporadas anteriores.

“Tienen mucha historia. Obviamente va a tener un gran lugar en mi corazón, pero al final del día, estoy muy feliz de ser un Yankee de Nueva York”, añadió Ramos.

Los Yankees enviaron al lanzador abridor Henry LaLane y al infielder Kaeden Kent a los Gigantes por Ramos, quien no será elegible para la agencia libre hasta 2030.

LaLane fue ascendido recientemente a Clase A (Single-A) Hudson Valley y era el quinto mejor prospecto de Nueva York, según MLB Pipeline. Kent, hijo del recientemente exaltado al Salón de la Fama Jeff Kent, bateaba para .302 esta temporada en Hudson Valley.

Nueva York comenzó el lunes con marca de 27-26 desde la última vez que Judge jugó, el 31 de mayo. El toletero aún espera otro escaneo para determinar cuándo puede comenzar actividades de béisbol.

“Siempre es posible que las cosas no salgan como quieres, pero actualmente seguimos siendo muy optimistas de que va a regresar”, señaló Cashman sobre Judge.

Los Yankees han estado sin Giancarlo Stanton desde el 24 de abril debido a una distensión en la pantorrilla derecha y perdieron a Bellinger de cuatro a seis semanas cuando se lesionó en Filadelfia.

“Una de las primeras áreas de necesidad fue tratar de mejorar la ofensiva de cualquier manera, forma o modo que podamos, mientras esperamos que jugadores importantes regresen al mismo tiempo desde la lista de lesionados”, explicó Cashman.

Para hacerle espacio a García, los Yankees enviaron a Max Schuemann a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. Nueva York también llamó de vuelta al relevista venezolano Kervin Castro desde Triple-A para ocupar el lugar del dominicano Yovanny Cruz, quien fue enviado a Washington por García.

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El reportero freelance de AP Jeff Miller contribuyó a este informe

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