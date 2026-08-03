Pirates refuerzan bullpen al adquirir a Luke Weaver de los Mets

Los Piratas de Pittsburgh hicieron algo importante para mejorar su atribulado bullpen en la fecha límite de traspasos, al adquirir al veterano lanzador derecho Luke Weaver de los Mets de Nueva York, según una persona con conocimiento directo del acuerdo.

Pittsburgh, que busca poner fin a una sequía de playoffs de una década, envió a los Mets al prospecto de campocorto Sammy Stafura a cambio de Weaver, de 32 años, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no era oficial.

La incorporación de Weaver señala un empuje financiero inusualmente agresivo por parte de los Pirates, que por lo general son austeros. Weaver está en la primera temporada de un contrato de dos años por 22 millones de dólares.

El canje se produce mientras la puja de Pittsburgh por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional se ha debilitado un poco tras una racha de 2-7 en la que el bullpen ha fallado repetidamente.

Se trata de la segunda adquisición importante de los Piratas en torno a la fecha límite. Pittsburgh incorporó al relevista dominicano Camilo Doval, un ex All-Star, procedente de los Yankees de Nueva York el sábado. Doval permitió una carrera en una entrada de labor en su debut con los Piratas, en una derrota ante Cincinnati el domingo.

Weaver había sido uno de los pocos puntos positivos esta temporada para los Mets, que marchan últimos, con marca de 2-1 y efectividad de 1,84, además de un salvamento en 42 apariciones. Weaver, un otrora abridor, ha sido excelente desde que pasó a trabajar a tiempo completo como relevista en 2024 con los Yankees de Nueva York. Tiene récord de 13-8 con efectividad de 2.90 en 168 juegos, con 13 salvamentos, con los Mets y los Yankees a lo largo de las últimas poco más de dos temporadas.

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